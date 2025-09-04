A no guardar el abrigo todavía en el AMBA: así estará el pronóstico del tiempo este fin de semana

Pronóstico para la Provincia de Buenos Aires
El viernes persistirán las precipitaciones en el sur bonaerense durante la mañana, especialmente entre Bahía Blanca y Mar del Plata. Sin embargo, hacia la tarde, el frente lluvioso se retirará y dará paso a cielos despejados en la mayor parte de la provincia.
El sábado será una jornada ideal para actividades al aire libre: el cielo se mantendrá mayormente despejado, con nubosidad aislada en el sudeste. El domingo, en cambio, se presentará con cielo parcialmente nublado en el oeste bonaerense y algo nublado en el este, con tendencia a mayor cobertura en la tarde, aunque sin riesgos de precipitaciones.
QAK4XEXH5BFA7JGBM4R7XSWUCQ
Alertas meteorológicas en el norte argentino
El SMN emitió este miércoles alertas amarillas en ocho provincias del norte del país.
-
En Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, la advertencia es por tormentas que pueden estar acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo y abundante actividad eléctrica. Las autoridades recomendaron medidas de precaución: no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir desagües, evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad. También se pidió a la población no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta, a fin de minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
-
En tanto, las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja están bajo alerta por vientos fuertes, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. En estas jurisdicciones, el SMN aconseja asegurar objetos que puedan volarse y evitar traslados o actividades al aire libre en momentos de ráfagas intensas. La advertencia se extenderá también a la jornada del jueves.