A no guardar el abrigo todavía en el AMBA: así estará el pronóstico del tiempo este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para el fin de semana. Cómo estarán el sábado y domingo.

El abrigo no se guarda todavía: así estará el tiempo el fin de semana en el AMBA

De cara al próximo fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará días frescos, con cielo despejado y bajas temperaturas que se harán sentir especialmente en las primeras horas del día. Mientras tanto, en el norte del país se mantienen alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes, lo que obligó a las autoridades a recomendar medidas de precaución a la población.

El clima en el AMBA: frío y sol predominante

Para este jueves, la jornada comenzó con un cielo parcialmente nublado y una mínima de 5°C. Con el correr de las horas, la temperatura ascendió hasta alcanzar los 12°C en la tarde, con apenas un 10% de probabilidad de lluvias. Por la noche, el termómetro volverá a descender hasta los 8°C, con vientos provenientes del suroeste.

El organismo meteorológico destacó que las mínimas continuarán descendiendo en los días siguientes.

  • El viernes será una de las jornadas más frías, con apenas 4°C en la madrugada y una máxima de 14°C en horas de la tarde. Hacia la noche, la temperatura volverá a ubicarse en torno a los 10°C, sin probabilidades de precipitaciones y con un cielo totalmente despejado.
  • El sábado se perfila como el día más frío del fin de semana, con una mínima de 3°C y una máxima de 15°C. El sol será protagonista durante toda la jornada, lo que permitirá mitigar en parte la baja sensación térmica.
  • El domingo, en tanto, traerá un leve alivio en las temperaturas mínimas, que se ubicarán en torno a los 7°C, pero con un incremento en la nubosidad. El cielo variará de algo a parcialmente nublado durante la jornada, aunque sin chances de lluvias en la región.
Pronóstico para la Provincia de Buenos Aires

El viernes persistirán las precipitaciones en el sur bonaerense durante la mañana, especialmente entre Bahía Blanca y Mar del Plata. Sin embargo, hacia la tarde, el frente lluvioso se retirará y dará paso a cielos despejados en la mayor parte de la provincia.

El sábado será una jornada ideal para actividades al aire libre: el cielo se mantendrá mayormente despejado, con nubosidad aislada en el sudeste. El domingo, en cambio, se presentará con cielo parcialmente nublado en el oeste bonaerense y algo nublado en el este, con tendencia a mayor cobertura en la tarde, aunque sin riesgos de precipitaciones.

Alertas meteorológicas en el norte argentino

El SMN emitió este miércoles alertas amarillas en ocho provincias del norte del país.

  • En Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, la advertencia es por tormentas que pueden estar acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo y abundante actividad eléctrica. Las autoridades recomendaron medidas de precaución: no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir desagües, evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad. También se pidió a la población no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta, a fin de minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

  • En tanto, las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja están bajo alerta por vientos fuertes, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. En estas jurisdicciones, el SMN aconseja asegurar objetos que puedan volarse y evitar traslados o actividades al aire libre en momentos de ráfagas intensas. La advertencia se extenderá también a la jornada del jueves.

