A no guardar el abrigo todavía en el AMBA: así estará el pronóstico del tiempo este fin de semana

lluvia.webp

Pronóstico para la Provincia de Buenos Aires

El viernes persistirán las precipitaciones en el sur bonaerense durante la mañana, especialmente entre Bahía Blanca y Mar del Plata. Sin embargo, hacia la tarde, el frente lluvioso se retirará y dará paso a cielos despejados en la mayor parte de la provincia.

El sábado será una jornada ideal para actividades al aire libre: el cielo se mantendrá mayormente despejado, con nubosidad aislada en el sudeste. El domingo, en cambio, se presentará con cielo parcialmente nublado en el oeste bonaerense y algo nublado en el este, con tendencia a mayor cobertura en la tarde, aunque sin riesgos de precipitaciones.

QAK4XEXH5BFA7JGBM4R7XSWUCQ

Alertas meteorológicas en el norte argentino

El SMN emitió este miércoles alertas amarillas en ocho provincias del norte del país.