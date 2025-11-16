Lluvias, viento y actividad eléctrica: el SMN alerta por lo que viene en el AMBA
Cómo seguirá el tiempo tras una noche marcada por ráfagas intensas, lluvias y una fuerte actividad eléctrica. El pronóstico y alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las intensas tormentas que se registraron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejaron un saldo de lluvias, ráfagas de viento y una llamativa actividad eléctrica que iluminó el cielo durante horas. Tal como había advertido el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los fenómenos se sintieron con fuerza en distintos puntos del centro y norte del país, y dieron paso a una jornada inestable en la región.
Para este domingo, el SMN anticipó lluvias aisladas y fuertes vientos, aunque con temperaturas agradables. La mínima se ubicó en torno a los 18°C y la máxima alcanzará los 24°C.
Durante la mañana se registraron lloviznas acompañadas de ráfagas de entre 42 y 50 km/h, mientras que para la tarde se prevé un incremento de la intensidad del viento, con ráfagas que podrían llegar a 69 km/h. La probabilidad de nuevas precipitaciones será baja.
Hacia la noche, el cielo permanecerá algo nublado, todavía ventoso, pero sin lluvias previstas.
Cómo seguirá el clima en la semana
El inicio de la semana traerá condiciones más estables.
Lunes: cielo despejado por la mañana, nubosidad parcial hacia la noche, vientos moderados y temperaturas entre 12°C y 23°C, sin chances de lluvias.
Martes: será el día más cálido de la semana, con una máxima de 30°C y una mínima de 16°C. El cielo pasará de ligeramente nublado a parcialmente nublado.
Miércoles a viernes: se esperan jornadas frescas a templadas, con marcas entre 13°C y 26°C, sin precipitaciones previstas. El jueves podría aumentar la nubosidad y registrarse nuevas ráfagas.
La tormenta en el AMBA: viento, lluvia y actividad eléctrica
La tormenta que se desató en las primeras horas del domingo impactó de lleno en el AMBA y en amplias zonas del noroeste bonaerense. Las alertas del SMN, vigentes desde el sábado, se mantuvieron activas ante la presencia de fuertes ráfagas, abundantes precipitaciones y descargas eléctricas.
General Villegas: 80% de la ciudad sin luz
Uno de los puntos más afectados fue General Villegas. El Segundo Jefe de Bomberos, Cristian Irusta, informó que el 80% de la ciudad quedó sin suministro eléctrico debido a una violenta tormenta de viento.
La caída de palmeras, postes y cables complicó el trabajo de las cuadrillas y obligó a mantener operativos de emergencia durante toda la madrugada. A pesar de los daños, no se registraron heridos ni voladuras de techos.
La persistencia de la lluvia dificultó las tareas de restauración del servicio, por lo que, según las autoridades, en algunos sectores el restablecimiento podría demorar varias horas.
Cielo negro e intensas lluvias en La Plata
En La Plata, las lluvias fueron intensas durante la tarde del sábado y continuaron hasta la madrugada del domingo. Una gran nube negra cubrió el cielo de la ciudad y anticipó la llegada de las condiciones más severas.
Rosario: un árbol a punto de caer
En Rosario, la tormenta provocó la caída parcial de un árbol que quedó apoyado sobre otro, lo que generó preocupación entre los vecinos y la intervención de personal municipal.
Alertas en seis provincias y condiciones peligrosas
Las condiciones meteorológicas extremas no se limitaron a Buenos Aires. El alerta naranja —que indica fenómenos peligrosos para la población— se desplazó hacia Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa.
Durante la madrugada también persistieron advertencias en Baradero, San Pedro y Ramallo.
Para estas áreas, el pronóstico apunta a:
Abundante caída de agua en cortos períodos
Frecuente actividad eléctrica
Ráfagas superiores a 90 km/h
Posibilidad de granizo, incluso de gran tamaño
Los acumulados de lluvia estimados oscilan entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos valores.