Lluvias, viento y actividad eléctrica: el SMN alerta por lo que viene en el AMBA

Cómo seguirá el clima en la semana

El inicio de la semana traerá condiciones más estables.

Lunes: cielo despejado por la mañana, nubosidad parcial hacia la noche, vientos moderados y temperaturas entre 12°C y 23°C , sin chances de lluvias.

Martes: será el día más cálido de la semana, con una máxima de 30°C y una mínima de 16°C . El cielo pasará de ligeramente nublado a parcialmente nublado.

Miércoles a viernes: se esperan jornadas frescas a templadas, con marcas entre 13°C y 26°C, sin precipitaciones previstas. El jueves podría aumentar la nubosidad y registrarse nuevas ráfagas.

La tormenta en el AMBA: viento, lluvia y actividad eléctrica

La tormenta que se desató en las primeras horas del domingo impactó de lleno en el AMBA y en amplias zonas del noroeste bonaerense. Las alertas del SMN, vigentes desde el sábado, se mantuvieron activas ante la presencia de fuertes ráfagas, abundantes precipitaciones y descargas eléctricas.

General Villegas: 80% de la ciudad sin luz

Uno de los puntos más afectados fue General Villegas. El Segundo Jefe de Bomberos, Cristian Irusta, informó que el 80% de la ciudad quedó sin suministro eléctrico debido a una violenta tormenta de viento.

La caída de palmeras, postes y cables complicó el trabajo de las cuadrillas y obligó a mantener operativos de emergencia durante toda la madrugada. A pesar de los daños, no se registraron heridos ni voladuras de techos.

La persistencia de la lluvia dificultó las tareas de restauración del servicio, por lo que, según las autoridades, en algunos sectores el restablecimiento podría demorar varias horas.

Cielo negro e intensas lluvias en La Plata

En La Plata, las lluvias fueron intensas durante la tarde del sábado y continuaron hasta la madrugada del domingo. Una gran nube negra cubrió el cielo de la ciudad y anticipó la llegada de las condiciones más severas.

Rosario: un árbol a punto de caer

En Rosario, la tormenta provocó la caída parcial de un árbol que quedó apoyado sobre otro, lo que generó preocupación entre los vecinos y la intervención de personal municipal.

Alertas en seis provincias y condiciones peligrosas

Las condiciones meteorológicas extremas no se limitaron a Buenos Aires. El alerta naranja —que indica fenómenos peligrosos para la población— se desplazó hacia Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa.

Durante la madrugada también persistieron advertencias en Baradero, San Pedro y Ramallo.

Para estas áreas, el pronóstico apunta a:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Frecuente actividad eléctrica

Ráfagas superiores a 90 km/h

Posibilidad de granizo, incluso de gran tamaño

Los acumulados de lluvia estimados oscilan entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos valores.