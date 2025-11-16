El duro momento de Alejandra Maglietti por el dramático incendio en Ezeiza: "Se perdió el trabajo de una vida"

Y explicó sobre el incendio: “Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió. Mi pareja es uno de los afectados, Plásticos Lago, no es donde se produjo la explosión. Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo porque es una explosión que se llevó puesto prácticamente todo un polo industrial".

"Y realmente quiero destacar el trabajo de los bomberos que estuvieron toda la noche trabajando, del Municipio que también estuvo a disposición. Y bueno, ojalá que ayuden a que esto pueda salir adelante y se pueda solucionar de la mejor manera y lo más rápido posible", aseguró Alejandra Maglietti.

"Fue una catástrofe, algo sin precedentes que jamás ocurrió, una explosión y una situación que la verdad que no nos imaginamos nunca que íbamos a estar viendo una cosa así”, aseguró.

Sobre las causas del incendio, Maglietti explicó: "Especulaciones que no tienen asidero. Se habla de la logística de una empresa que se dedica a una empresa de agroquímicos. No empezó el fuego en Plásticos Lago, fue afectado nada más".

“Fueron momentos de mucha angustia toda la noche pensando sin saber qué era realmente lo que estaba pasando, sin poder estar, sin poder ir, con el teléfono nada más. Toda una noche de zozobra esperando ver qué era lo que ocurría, cómo terminaba y realmente fue catastrófico lo que pasó”, afirmó visiblmente afectada por la situación.

Alejandra Maglietti habló de sus miedos tras el nacimiento de su hijo Manuel

Alejandra Maglietti se convirtió en madre a mediados de agosto con el nacimiento de su hijo Manuel y en una nota televisiva contó cuáles son los miedos que enfrenta en esta nueva etapa de su vida como mamá.

"No imaginé que me iba a pasar esto en mi vida, siempre pensé que no, y ahora que llegó me di cuenta de lo lindo que es, de cómo me cambió la vida para bien y lo feliz que soy con Manu", comenzó la abogada en una nota con el ciclo Puro Show (El Trece).

Y en cuanto a los temores lógicos que aparecieron con la maternidad, la panelista reconoció: "Siempre fui un poco obsesiva, pero me aparecieron miedos que no conocía, estoy trabajando en eso porque me está costando mucho. Me pasó que apenas nació que asustaba tenerlo en casa sola, decía: '¿qué hago?'".

"Ahora, después de dos meses y medio ya lo baño sola, me animo más, estoy más canchera, pero los primeros 10 días estuve sin dormir mirándolo constantemente con miedo de que le pasara algo", concluyó Alejandra Maglietti.