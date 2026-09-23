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Los elevados precios de los alojamientos en Luján para recibir al papa León XIV

A poco de la llegada del Santo Pontífice, los hoteles de la ciudad esperan definiciones sobre el operativo de seguridad para habilitar las reservas. Hay alojamientos con tarifas millonarias. Qué opciones ofrecen las localidades cercanas.

Los elevados precios del alojamiento en Luján para recibir al papa León XIV

Los elevados precios del alojamiento en Luján para recibir al papa León XIV

La llegada del papa León XIV a Luján genera una fuerte demanda de alojamiento en la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, a pocos días del evento, los hoteles todavía esperan definiciones sobre el operativo de seguridad antes de comenzar a tomar reservas de manera generalizada.

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Pablo Quirno, junto a monseñor Marcelo Colombo, la ministra Monteoliva y el vocero Adrián Ravier (Foto: Presidencia).

Según pudo relevar A24, la mayoría de los establecimientos prevé habilitar las reservas aproximadamente 15 días antes de la llegada del Papa, mientras que muchas personas ya comenzaron a buscar alternativas en localidades cercanas para asegurarse un lugar donde pasar la noche.

Ante la demanda, la Municipalidad de Luján abrió un registro para que casas, clubes, instituciones y campings que cuenten con espacios disponibles puedan ofrecer alojamiento. La inscripción busca organizar la oferta disponible frente a la cantidad de visitantes que se espera que lleguen a la ciudad.

Cuánto cuesta alojarse en Luján

Algunas plataformas de alojamiento ya muestran precios muy elevados para las fechas de la visita papal. Actualmente, una habitación doble en Luján puede encontrarse entre $100.000 y $150.000 por noche, aunque para las fechas vinculadas con la llegada de León XIV aparecen valores considerablemente superiores.

Entre las opciones figura un alojamiento ubicado en Luján que ofrece dos noches para dos adultos por alrededor de $1.580.000, impuestos incluidos.

También hay propiedades completas con tarifas todavía más altas. Una casa de aproximadamente 160 metros cuadrados, con dos dormitorios, dos baños, sala de estar y cuatro camas, llega a ofrecerse por unos $6 millones para el período de la visita.

En algunos casos, los alojamientos se encuentran a más de un kilómetro del centro de Luján. También fueron detectadas opciones ubicadas a unos 10 o 13 kilómetros de la ciudad, mientras que otras se encuentran aproximadamente a 1,5 kilómetros del centro.

La distancia se convierte en un factor relevante debido a las restricciones que se prevén para el ingreso a Luján durante la jornada de la visita.

La mayoría de los hoteles todavía espera definiciones

Los establecimientos hoteleros aguardan conocer con mayor precisión cómo funcionará el operativo de seguridad antes de confirmar las reservas para esas fechas.

Uno de los puntos que genera incertidumbre es el área que quedará afectada por las restricciones. Según lo informado hasta el momento, habrá un radio de aproximadamente 600 metros alrededor de la Basílica en el que algunos comercios y establecimientos deberán permanecer cerrados durante el operativo.

Dentro de esa zona también hay hoteles, por lo que sus propietarios esperan conocer qué indicaciones recibirán respecto de su funcionamiento.

Además, se prevé un segundo perímetro de seguridad de aproximadamente cinco kilómetros alrededor de la ciudad, con restricciones para el ingreso de vehículos.

Cómo será el ingreso a Luján

La previsión es que durante la visita no puedan ingresar a la ciudad colectivos, combis, autos, ómnibus y otros vehículos, por lo que se analiza la posibilidad de disponer espacios de estacionamiento en los alrededores y trasladar posteriormente a los visitantes hacia Luján.

Todavía no fueron precisados los detalles sobre cómo funcionará ese traslado ni dónde estarán ubicados los espacios destinados a dejar los vehículos.

Las restricciones adquieren especial relevancia ante la cantidad de personas que se espera que lleguen a la ciudad. Luján cuenta con alrededor de 100.000 habitantes en el partido, mientras que las estimaciones mencionadas durante la cobertura televisiva ubican la concurrencia prevista entre 1,5 y 2 millones de personas.

Por ese motivo, algunas personas comenzaron a buscar alojamiento en localidades ubicadas a unos 50 kilómetros de Luján, entre ellas San Andrés de Giles y Mercedes, como alternativa ante la falta de disponibilidad dentro de la ciudad.

La visita del Papa y un operativo todavía en definición

Otro de los aspectos que todavía resta precisar es el operativo que se desplegará durante la permanencia del pontífice en Luján. Según lo informado, León XIV llegará por vía terrestre y será trasladado mediante un vehículo especial.

También se prevé un importante despliegue de seguridad, con alrededor de 15.000 efectivos afectados al operativo.

En pocas palabras

  • Precios elevados: Alojamiento en Luján para la visita papal alcanza cifras millonarias por noche.
  • Definiciones pendientes: Hoteles esperan definiciones sobre operativo de seguridad para habilitar reservas.
  • Alternativas cercanas: Se buscan opciones de alojamiento en San Andrés de Giles y Mercedes ante la falta de disponibilidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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