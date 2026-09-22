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Desesperada búsqueda de un joven en Caballito: salió de su casa con una valija y no volvió

Román Coronel, de 18 años, fue visto por última vez el lunes al mediodía. Tomó un auto de aplicación, llevaba US$10.000 y desde entonces su familia no sabe nada más de él.

Román Coronel

Román Coronel, de 18 años, fue visto por última vez el lunes al mediodía. (Foto: redes sociales mejorada con IA)

Un joven de 18 años es intensamente buscado en Caballito después de salir de su casa con una valija, una mochila y US$10.000 que pertenecían a los ahorros de su mamá. Desde entonces, su familia no volvió a tener noticias sobre su paradero y presentó una denuncia ante la Policía.

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Desesperada búsqueda de un joven de 18 años en Palermo. (Foto: redes sociales)

El joven fue identificado como Román Coronel y fue visto por última vez el lunes al mediodía en la zona de Malvinas Argentinas y Pedro Goyena, donde se encuentra el edificio en el que vive junto a su mamá y sus hermanos.

Las cámaras de seguridad se convirtieron en una pieza clave para reconstruir sus últimos movimientos. Según explicó su familia, Román bajó en ascensor alrededor de las 9.30, aunque recién abandonó el edificio cerca de las 12.30.

Al salir llevaba una mochila y una valija y, posteriormente, subió a un auto solicitado mediante una aplicación, de color champagne. También se habría llevado US$10.000 que estaban guardados en una caja fuerte de la vivienda. Por el momento, se desconoce hacia dónde se dirigió.

La familia comenzó a preocuparse después de que el padre de Román advirtiera que había intentado comunicarse con él sin obtener respuesta. Cuando Carolina regresó de trabajar descubrió que su hijo no estaba y al revisar la vivienda, observó que la habitación del joven estaba revuelta, faltaban algunas pertenencias y tampoco estaban sus ahorros.

Las cámaras de seguridad del edificio lo muestran saliendo para tomarse un auto en la puerta.

Las cámaras de seguridad del edificio lo muestran saliendo para tomarse un auto en la puerta.

La mujer intentó contactarlo y le envió un mensaje de audio y de acuerdo con su relato, el teléfono del joven dejó de registrar consumo de datos alrededor de las 19.20. Desde entonces, familiares comenzaron a comunicarse con amigos, antiguos compañeros del colegio, personas de su entorno universitario y otros conocidos para intentar obtener alguna pista.

No tenemos nada. No tiene redes sociales y no habló con nadie. No tuvo peleas, no había conflictos”, sostuvo su mamá. También explicó que revisaron su actividad en TikTok, pero no encontraron movimientos recientes que permitieran establecer qué pudo haber ocurrido.

Qué contó la mamá antes de la desaparición

Según el testimonio de Carolina, mamá de Román, a TN, el joven había pasado todo el fin de semana en su casa y no había mostrado comportamientos que anticiparan su partida.

El domingo estuvo a solas con su mamá mientras sus hermanos habían salido. “Cenamos, me pidió comer paty con fideos y estaba todo normal cuando nos fuimos a dormir”, relató.

La mujer aseguró que el joven llevaba una rutina habitual entre su casa y sus estudios. “Es un pibe que iba a la facultad, salía, volvía, pero no andaba en la noche, siempre estaba conmigo. Es muy raro”, expresó.

Investigan las cámaras para reconstruir el recorrido del joven

La familia realizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 7B de la Ciudad de Buenos Aires y se inició una causa por “Averiguación de Paradero”. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1. Entre las principales medidas, los investigadores analizan cámaras de seguridad para intentar determinar qué recorrido realizó el vehículo al que subió Román y establecer dónde descendió.

Al momento de ser visto por última vez, el joven llevaba una campera de abrigo azul, pantalón negro y zapatillas negras. Mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura delgada y tez trigueña, y no tiene tatuajes ni piercings.

En pocas palabras

  • Búsqueda de joven: Román Coronel, de 18 años, desaparecido en Caballito con $10.000.
  • Último paradero: Fue visto por última vez el lunes al mediodía subiendo a un auto de aplicación.
  • Denuncia familiar: La familia radicó la denuncia y la policía investiga cámaras de seguridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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