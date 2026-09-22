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Desesperada búsqueda de dos hombres que desaparecieron en kayak durante el temporal

Los kayakistas, de 43 y 64 años, ingresaron al mar durante la mañana y no lograron regresar a la costa. Uno de ellos alcanzó a pedir ayuda por radio antes de perder contacto. La Armada Argentina y Prefectura Naval desplegaron un amplio operativo de búsqueda en medio de fuertes vientos y condiciones adversas.

La Armada Argentina y Prefectura Naval desplegaron un amplio operativo de búsqueda en medio de fuertes vientos y condiciones adversas. (Foto: archivo)

La Armada Argentina y Prefectura Naval desplegaron un amplio operativo de búsqueda en medio de fuertes vientos y condiciones adversas. (Foto: archivo)

Dos hombres de 43 y 64 años son intensamente buscados frente a las costas de Santa Teresita luego de desaparecer este lunes tras ingresar al mar en kayak. El operativo se activó después de que uno de ellos lograra comunicarse con Prefectura Naval para advertir que no podían regresar a tierra debido a las condiciones climáticas.

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La búsqueda se desarrolla en una jornada marcada por alertas amarillas y naranjas por fuertes vientos en distintos sectores de la costa bonaerense, con ráfagas que alcanzaron los 90 kilómetros por hora.

El pedido de auxilio y la pérdida de contacto

Según se informó, los dos hombres ingresaron al mar cerca de las 10 de la mañana. Horas más tarde, uno de ellos logró establecer contacto con Prefectura mediante una radio para solicitar asistencia al encontrarse en dificultades para volver a la costa.

A partir de ese aviso se puso en marcha un operativo de emergencia. Una moto de agua de Prefectura se dirigió hacia el sector señalado por los kayakistas, pero cuando el personal llegó al lugar ya no encontró rastros de los ocupantes ni de las embarcaciones.

Desde entonces, los equipos de rescate mantienen las tareas de rastrillaje para intentar determinar su ubicación.

Operativo coordinado por mar y aire

Prefectura Naval Argentina encabeza las tareas de búsqueda y rescate luego de recibir el pedido de auxilio realizado por uno de los kayakistas. La fuerza desplegó embarcaciones y personal especializado para rastrear la zona donde se perdió contacto con los hombres.

La Armada Argentina, en tanto, se sumó al operativo con medios navales y aéreos para ampliar el área de búsqueda. Entre los recursos movilizados se encuentra el buque ARA Storni, que realiza patrullajes frente a las costas de Santa Teresita y Mar de Ajó, además de aeronaves que sobrevuelan el sector para intentar detectar a los desaparecidos o a sus embarcaciones.

La Armada Argentina se sumó al operativo con el buque ARA Storni, que realiza patrullajes frente a las costas de Santa Teresita y Mar de Ajó. (Foto: archivo)

La Armada Argentina se sumó al operativo con el buque ARA Storni, que realiza patrullajes frente a las costas de Santa Teresita y Mar de Ajó. (Foto: archivo)

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre ambas fuerzas en una amplia franja marítima, afectada por las condiciones meteorológicas adversas y por la deriva hacia el norte que generan los fuertes vientos y corrientes.

Las embarcaciones y un vehículo hallado en la costa

Como parte del operativo, las autoridades difundieron las características de los kayaks utilizados por los hombres para facilitar su identificación.

Una de las embarcaciones es un kayak Karku de color verde, mientras que la otra es un modelo Escualo de color turquesa.

Además, durante las tareas realizadas en la zona fue hallada una camioneta beige estacionada sobre la calle 29 de Santa Teresita, vehículo que pertenecería a los dos hombres buscados.

El temporal dificulta la búsqueda

Las condiciones meteorológicas representan uno de los principales obstáculos para los equipos de rescate. La costa bonaerense permanece afectada por fuertes vientos y ráfagas intensas que complican la navegación y reducen la visibilidad en algunos sectores.

Mientras continúan los patrullajes por mar y aire, las autoridades mantienen activo el operativo con la esperanza de localizar a los dos kayakistas desaparecidos.

En pocas palabras

  • Desesperada búsqueda: Dos hombres desaparecieron en kayak frente a las costas de Santa Teresita por el temporal.
  • Pedido de auxilio: Uno de ellos alertó a Prefectura Naval por radio sobre dificultades para regresar a la costa.
  • Operativo de rescate: La Armada Argentina y Prefectura Naval realizan un rastrillaje por mar y aire con condiciones adversas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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