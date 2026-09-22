Desesperada búsqueda de dos hombres que desaparecieron en kayak durante el temporal

Desde entonces, los equipos de rescate mantienen las tareas de rastrillaje para intentar determinar su ubicación.

Operativo coordinado por mar y aire

Prefectura Naval Argentina encabeza las tareas de búsqueda y rescate luego de recibir el pedido de auxilio realizado por uno de los kayakistas. La fuerza desplegó embarcaciones y personal especializado para rastrear la zona donde se perdió contacto con los hombres.

La Armada Argentina, en tanto, se sumó al operativo con medios navales y aéreos para ampliar el área de búsqueda. Entre los recursos movilizados se encuentra el buque ARA Storni, que realiza patrullajes frente a las costas de Santa Teresita y Mar de Ajó, además de aeronaves que sobrevuelan el sector para intentar detectar a los desaparecidos o a sus embarcaciones.

La Armada Argentina se sumó al operativo con el buque ARA Storni, que realiza patrullajes frente a las costas de Santa Teresita y Mar de Ajó. (Foto: archivo)

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre ambas fuerzas en una amplia franja marítima, afectada por las condiciones meteorológicas adversas y por la deriva hacia el norte que generan los fuertes vientos y corrientes.

Las embarcaciones y un vehículo hallado en la costa

Como parte del operativo, las autoridades difundieron las características de los kayaks utilizados por los hombres para facilitar su identificación.

Una de las embarcaciones es un kayak Karku de color verde, mientras que la otra es un modelo Escualo de color turquesa.

Además, durante las tareas realizadas en la zona fue hallada una camioneta beige estacionada sobre la calle 29 de Santa Teresita, vehículo que pertenecería a los dos hombres buscados.

El temporal dificulta la búsqueda

Las condiciones meteorológicas representan uno de los principales obstáculos para los equipos de rescate. La costa bonaerense permanece afectada por fuertes vientos y ráfagas intensas que complican la navegación y reducen la visibilidad en algunos sectores.

Mientras continúan los patrullajes por mar y aire, las autoridades mantienen activo el operativo con la esperanza de localizar a los dos kayakistas desaparecidos.