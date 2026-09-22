Visita del Papa León XIV: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional

Según confirmaron esta semana las autoridades del Vaticano, el Papa desarrollará actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su visita a la región, que incluirá previamente una escala en Uruguay y continuará luego en Perú.

Monteoliva, además, indicó que el domingo 8 de noviembre, día de la llegada del Papa a la Argentina, estarán invitados al evento del Palacio Libertad a las 14 "los 23 gobernadores" más legisladores, cuerpo diplomático y Poder Judicial.

En esa línea, Karina Milei afirmó: "El Papa es para todos los argentinos. Fijense que nos hemos juntado todas las fuerzas y hemos llegado a una muy buena relación. Me parece algo muy productivo”.

“El papa es de todos los argentinos. No es de un partido político ni de un color político. Creo que es lo más importante que tenemos que destacar de estas reuniones”, valoró la secretaria general de la Presidencia.

El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, destacó el "clima de cordialidad" que hubo en la reunión entre la CEA y el Gobierno. El cura recordó que se necesitan 20 mil voluntarios para la organización de la visita del Sumo Pontífice.

Por su parte, el jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, confió que en la reunión se determinó que "cada jurisdicción argentina donde el Santo Padre va a estar presente se va a hacer cargo de los recursos económicos para poder viabilizar este encuentro". Además, precisó que en Córdoba habrá feriado el lunes y martes.

El ministro de Seguridad de CABA, Horacio Giménez, adelantó que "vamos a pedir la colaboración de la sociedad para que entiendan que va a haber momentos de corte total" y "vamos a trabajar en una zona estéril alrededor del Monumento a los españoles". Además precisó que Avenida Libertador estará cortada lunes y martes.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó que "trabajaremos" para que sea feriado en la provincia de Buenos Aires el día miércoles 11 cuando sea la visita a Luján.

Agenda del Papa León XIV en Argentina

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre desde Montevideo. El Papa aterrizará en Aeroparque y luego será recibido en la Casa Rosada, donde mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei durante la ceremonia de bienvenida.

La primera jornada continuará con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, la agenda estará marcada por las actividades religiosas y sociales. León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y luego celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, participará de un encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA) y mantendrá una reunión con líderes de otras confesiones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada finalizará con las vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 de noviembre, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Fábrica Argentina de Aviones y mantendrá un encuentro con el clero local. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La última jornada de la visita será el miércoles 11. Por la mañana, León XIV recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y posteriormente celebrará una misa frente a la Basílica de Luján. Por la tarde, partirá rumbo a Lima, en Perú, para continuar con la gira que previamente habrá pasado por Uruguay.