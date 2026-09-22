Una pantalla gigante cayó sobre bailarinas en un festival: el video y relato de la profesora

“Entre casi diez de los bailarines tuvimos que levantar la pantalla porque pesaba un montón”, señaló el joven.

Francisco sostuvo que fueron los propios participantes del evento quienes tuvieron que buscar elementos para asistir a una de las bailarinas que había sufrido una herida en la cabeza. “La misma gente del evento pedía cosas para la chica que se abrió la cabeza; no tenían un botiquín ni primeros auxilios”, afirmó en declaraciones al medio cordobés.

El relato de la profesora sobre cómo estaba instalada la pantalla

Después del accidente, la profesora del elenco, Moreno, brindó detalles sobre las condiciones en las que se encontraba montada la estructura que terminó cayendo sobre las bailarinas. Según explicó, detrás de la pantalla había una cortina y un espacio estrecho por el que circulaban personas durante el desarrollo de la competencia.

“Detrás de la pantalla había una cortina y un pasillo de unos 80 centímetros entre la estructura y la pared. Por ese lugar circulaba gente de un extremo al otro del escenario durante el evento. No tenía ninguna forma de que estuviera asegurada a la pared”, sostuvo Moreno al describir la disposición del escenario.

La profesora también contó que la competencia fue suspendida inmediatamente después de que se desplomara la pantalla. El organizador del evento, según su relato, estuvo presente tras el accidente y se ocupó de las jóvenes cuando tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica.

Moreno aclaró que la contratación del Teatro Acuario había quedado a cargo del organizador de la competencia y que la pantalla formaba parte de los servicios que ofrecía el propio establecimiento. De esta manera, la profesora diferenció las responsabilidades vinculadas con la organización del evento y con la infraestructura del teatro.

Otro de los puntos planteados por la profesora estuvo relacionado con la cobertura del establecimiento después de lo ocurrido. Moreno aseguró que, una vez producido el accidente, el organizador intentó comunicarse con los responsables del teatro para conocer qué seguro tenía contratado el lugar y qué cobertura correspondía ante un episodio de estas características.