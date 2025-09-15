El estremecedor relato en vivo de Camilota sobre la salud de Thiago Medina tras el accidente: "No es fácil"

“Estamos viviendo algo que nunca esperamos”, expresó la joven, quien en sus redes sociales también se ofreció como influencer para promocionar marcas, ya que necesita un ingreso económico mayor para afrontar el difícil momento que atraviesan.

Con mucha fe, agregó: “Le pido a la gente que nos acompañe con oraciones. Estamos atravesando una situación complicada. Además, Dani está con las bebés y estamos a mil. Queremos agradecer a todos los que se acercaron”.

En ese contexto, el conductor del noticiero de Telefe le consultó: “¿Pudieron hablar con el conductor del auto con el que chocó?”.

A lo que Camila respondió de manera tajante: “En este momento eso no importa. Lo único importante es la salud de mi hermano. No sé nada de eso… Nosotros estamos todos unidos, pero no es nada fácil… En el hospital nadie se puede quedar con él”.

¿Qué dijo Santiago del Moro del accidente del ex Gran Hermano Thiago Medina?

El estado de salud de Thiago Medina, quien sufrió un grave accidente en moto el viernes pasado, continúa siendo “delicado”, de acuerdo con los últimos datos difundidos en el parte médico este lunes por la mañana.

En las últimas horas, Santiago del Moro apareció en redes sociales con un mensaje, el primero desde que se conoció la impactante noticia.

Conmovido por la difícil situación que atraviesa Thiago, el conductor de Gran Hermano compartió un posteo para actualizar a sus seguidores sobre la evolución del ex de Daniela Celis y reforzar el pedido de los allegados: mantener la fe y sumar fuerzas colectivas a través de oraciones y buenas energías.

“Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y el reiki que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un pronóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”, escribió Santiago en sus historias de Instagram durante la noche del domingo 14 de septiembre.

“¡Toda la luz que envían está llegando!”, añadió la figura de Telefe, y luego sumó información sobre las gemelas Laia y Aimé, de poco más de un año: “Las bebés están bien, están contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias”, cerró junto a un emoji de manos rezando.

Por su parte, PrimiciasYa también se comunicó con el conductor y, si bien evitó dar declaraciones, reaccionó con un emoji de corazón roto, dejando en claro que lo sucedido con Thiago Medina lo afecta emocionalmente.