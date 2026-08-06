Mafalda inmersiva inicia la cuenta regresiva para su estreno en Buenos Aires

Cada sala propone una manera diferente de entrar al universo de Mafalda. Sus personajes, su humor, sus preguntas y esa mirada tan particular sobre el mundo encuentran aquí un nuevo lenguaje que amplía la experiencia mientras sostiene la identidad de una obra convertida en patrimonio cultural de millones de lectores.

Mafalda Inmersiva está pensada para los que crecieron con ella y quieren volver a encontrarla, para quienes están a punto de descubrirla por primera vez y para compartir en familia. Porque cada generación encontrará en esta experiencia su propia manera de vivir a Mafalda.

Las dos decisiones que definieron Mafalda Inmersiva durante gran parte del proceso creativo hubo dos preguntas que aparecían una y otra vez en cada reunión del equipo: ¿cómo debía hablar Mafalda? ¿Y de qué color debía verse su mundo? La primera decisión fue conservar una de las características más reconocibles de la historieta.

En Mafalda Inmersiva, los personajes continúan expresándose a través de sus palabras escritas. Las clásicas burbujas creadas por Quino siguen guiando cada diálogo para que cada visitante pueda imaginar la voz de Mafalda, Felipe, Susanita, Manolito y el resto de los personajes tal como lo hizo desde la primera vez que abrió una de sus tiras.

La respuesta a la segunda pregunta apareció de una manera inesperada. Mientras recorría Europa investigando las experiencias inmersivas más innovadoras del mundo, Damián Kirzner, director y productor general del proyecto, se detuvo en una feria de libros usados de Bordeaux, Francia.

Entre cientos de ejemplares encontró una colección de Mafalda publicada por la prestigiosa editorial francesa Éditions Glénat, una edición cuyos colores habían sido aprobados por el propio Quino. Ese hallazgo terminó resolviendo una de las decisiones creativas más importantes de la muestra. Aquella paleta cromática se convirtió en la guía para construir la identidad visual de Mafalda Inmersiva, llevando el universo de Quino al lenguaje inmersivo con el mismo espíritu con el que fue concebido.

Detrás de ese recorrido hay casi tres años de trabajo y un equipo multidisciplinario integrado por artistas, diseñadores, realizadores audiovisuales, desarrolladores tecnológicos, escenógrafos, animadores y especialistas en experiencias inmersivas de Argentina, España e Inglaterra.

La producción cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Joaquín S. Lavado Tejón (Quino), quienes acompañaron el desarrollo del proyecto desde sus primeras etapas. Buenos Aires será el punto de partida de esta experiencia, que luego iniciará una gira internacional llevando a Mafalda a nuevos públicos desde el lugar donde nació.

"Durante décadas recorrimos el mundo de Mafalda desde las páginas de una historieta o sus libros, hasta nos imaginamos sus movimientos. Hoy la tecnología y la creatividad nos permiten darle vida a ese universo, manteniendo la esencia de Quino", sostuvo Damián Kirzner, Director y Productor General de Mafalda Inmersiva.