"El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido", indicó la actriz en su relato. "Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Te suplico que tengas piedad de mí".

valenzuela.jpg

¿Qué son las "muelas de vaca" y qué complicaciones genera?

La dolencia que lleva el nombre de "muelas de vaca" se caracteriza porque las piezas dentales son lisas. Dicho de otra manera son piezas dentales que no presentan rugosidades propias.

"Como comida blanda, pero masticar un bocado me lleva veinte minutos. El dolor y la angustia hacen que abandone la comida. Consumo otros productos alimenticios", completó la actriz en redes sociales.

Embed

Esta patología puede generar diferentes situaciones. Sucede que las piezas dentales tienen elevaciones y depresiones, llamadas puntas, valles y montañas que son vitales para el acoplamiento de ambos maxilares. Cuando están lisas, eso no ocurre.

Sin embargo, las muelas lisas pueden generarse por dos variantes: una sobre un diente real, causado por un tema biológico funcional, y la otra puede ser por una falla en la confección de prótesis.

Si las "muelas de vacas" son causada por un tema biológico, pueden aparecer generalmente por bruxismo, frotamiento nocturno excesivo del paciente y es así como comienzan a desgastarse las piezas.

muela de vaca.jpg

De esa forma aumentan los tiempos de parafunciones (aquellos movimientos del sistema masticatorio que no tienen sentido útil), así como también los desequilibrios, que pueden generar desgastes mayores en el resto de las piezas dentales. Con el paso del tiempo se modifica la forma, la función y le da lugar a diversas sintomatologías.

Además, las “muelas de vaca” pueden generar complicaciones como: dolores articulares, contracturas de los músculos masticatorios y dolor de cabeza u oído.