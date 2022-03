La grave denuncia de María Valenzuela a PolKa: "Suar nunca..."

LAM captura móvil María Valenzuela.jpg María Valenzuela desde el móvil de LAM disparó contra Adrián Suar, asegurando que está en la lista negra de PolKa.

Y allí precisamente la actriz, que tantos éxitos tiene en su carrera, sorprendió disparando contra Adrián Suar y su productora en la que supo trabajar en tiras como Campeones, Primicias o Son de Fierro, al asegurar que ella está prohibida allí.

"Escuché a Araceli [González] en una nota, donde dijo que ella y Fabián Mazzei estaban en una lista negra, creo que se lo había dicho 'El Chueco'. Yo también pertenezco a esa lista negra", aseguró sin dudar ni una de sus palabras.

El descargo de María Valenzuela sobre su denuncia contra Adrián Suar

"Simplemente me castigó Polka por haber dicho que me dolía que no me valoraran, que no se dieran cuenta de todo lo que yo hice por Polka", explicó María Valenzuela sobre su afirmación.

Y refiriéndose puntualmente a la novela Son de Fierro, que salió al aire entre 2007 y 2008 en la pantalla del Trece, en la que ella junto a Osvaldo Laport y Mariano Martínez conformaban el trío protagónico de la historia, disparó "Cuando yo vi lo que ganaban Osvaldo Laport y Mariano Martínez en Son de Fierro y lo comparé con lo que gana yo, dije 'me voy'. Nunca me dio el lugar de protagonista ni la guita", haciendo referencia al destrato que sintió.

maría valenzuela adrián suar.jpg María Valenzuela sobre Adrián Suar: "Me dolió que el Chueco no me valorara".

Además remarcó que en los carteles de la novela se anunciaba a Laport y Martínez arriba y a ella abajo, cuando por su trayectoria "Debería haber sido Laport y yo arriba y Mariano abajo, porque éramos una familia". Así fue que recordó "Fui a hablar y les dije: 'No puedo trabajar todo el año sabiendo que tengo un pie encima de mi cabeza. Yo ya demostré a Polka lo que rindo y quién soy. Y esto no es de soberbia", y remarcó que su sueldo era apenas superior al de una actriz de reparto.

Por último remarcó que lo más doloroso es que Adrián Suar y su productora nunca la valoraron como artista. "Haberme puesto la camiseta, de acelerar el piso, cambiarme rápido, ayudar a mis compañeros que no se acordaban la letra para ensayar un rato y grabar. Los técnicos de Polka lo pueden decir, mi frase era 'Artística lista', para grabar e irnos... El Chueco nunca me valoró en ese sentido y yo le dije que me dolió", cerró contundente.