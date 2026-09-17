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Violenta pelea entre dos familias tras una discusión de tránsito: se enfrentaron a los botellazos

Lo que empezó con bocinazos y reclamos terminó escalando con insultos, amenazas y una pelea física frente a las personas que circulaban por la zona. La brutal gresca se viralizó en redes sociales.

Violenta pelea entre dos familias tras una discusión de tránsito terminó. (Foto: captura mejorada con IA)

Violenta pelea entre dos familias tras una discusión de tránsito terminó. (Foto: captura mejorada con IA)

Una discusión de tránsito terminó en una violenta pelea callejera en las inmediaciones de la Plaza San Martín de Rosario, donde dos familias protagonizaron un enfrentamiento que quedó registrado por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales. El conflicto terminó con botellazos y la intervención de todos los acompañantes.

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El conflicto comenzó entre los conductores de un Chevrolet Astra y un Renault Clio, luego de una presunta mala maniobra. Lo que empezó con bocinazos y reclamos terminó escalando con insultos, amenazas y una pelea física frente a las personas que circulaban por la zona.

Según relataron testigos, el cruce comenzó cuando uno de los automovilistas cuestionó una maniobra realizada por el otro vehículo. La tensión aumentó cuando el conductor del Astra hizo un comentario dirigido hacia la hija del hombre que manejaba el Clio.

La situación derivó en que el conductor del Renault descendiera de su vehículo para confrontarlo. En pocos segundos, la discusión verbal se transformó en una pelea con golpes entre los integrantes de ambas familias.

Uno de los videos registrados durante el episodio muestra cómo el conductor del Astra habría golpeado en la cabeza al otro hombre con una botella, lo que provocó que las acompañantes de ambos vehículos también se sumaran al enfrentamiento. La pelea se extendió durante casi dos minutos ante la mirada de peatones y vecinos, que observaron la escena sin poder detener el violento intercambio.

El video de la pelea en Rosario que se volvió viral

Las imágenes fueron grabadas por personas que se encontraban en el lugar y comenzaron a circular rápidamente por redes sociales. La secuencia generó repercusión por el nivel de violencia alcanzado a partir de una discusión originada en el tránsito.

Especialistas señalaron que los problemas de convivencia, el estrés acumulado y la frustración pueden actuar como factores que potencian este tipo de episodios. También remarcaron que la difusión masiva de estos videos expone a los protagonistas y a sus familias, más allá de las consecuencias legales o personales que puedan surgir.

En pocas palabras

  • Violenta pelea: Dos familias protagonizaron un enfrentamiento en Rosario tras una discusión de tránsito.
  • Escalada del conflicto: La disputa escaló de bocinazos a insultos, amenazas y golpes con una botella.
  • Viralización: Un video del brutal episodio se difundió rápidamente en redes sociales, generando preocupación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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