Violenta pelea entre dos familias tras una discusión de tránsito: se enfrentaron a los botellazos

Uno de los videos registrados durante el episodio muestra cómo el conductor del Astra habría golpeado en la cabeza al otro hombre con una botella, lo que provocó que las acompañantes de ambos vehículos también se sumaran al enfrentamiento. La pelea se extendió durante casi dos minutos ante la mirada de peatones y vecinos, que observaron la escena sin poder detener el violento intercambio.

El video de la pelea en Rosario que se volvió viral

Las imágenes fueron grabadas por personas que se encontraban en el lugar y comenzaron a circular rápidamente por redes sociales. La secuencia generó repercusión por el nivel de violencia alcanzado a partir de una discusión originada en el tránsito.

Especialistas señalaron que los problemas de convivencia, el estrés acumulado y la frustración pueden actuar como factores que potencian este tipo de episodios. También remarcaron que la difusión masiva de estos videos expone a los protagonistas y a sus familias, más allá de las consecuencias legales o personales que puedan surgir.