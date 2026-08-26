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Brutal pelea entre alumnos: tiene 14 años y le clavó un destornillador a un compañero

La víctima sufrió una herida en una pierna y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital. La Justicia abrió una investigación para determinar cómo comenzó el enfrentamiento.

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Tiene 14 años y le clavó un destornillador a un compañero. (Foto: captura)

Tiene 14 años y le clavó un destornillador a un compañero. (Foto: captura)

Un adolescente de 14 años atacó con un destornillador a un compañero de la misma edad durante una pelea ocurrida a pocos metros de una escuela en Santiago del Estero. La víctima sufrió una herida en una pierna y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital, en tanto, la violenta secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

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El episodio ocurrió este martes, cerca de las 11.10, frente a un kiosco ubicado en la esquina de Avellaneda y Urquiza, en la ciudad de La Banda. Ambos adolescentes son alumnos de la Escuela Técnica N° 2 Ingeniero Santiago Barabino. La Justicia abrió una investigación para determinar cómo comenzó el enfrentamiento y si existían conflictos previos entre los estudiantes.

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en el que comenzó la pelea. En las imágenes se observa que uno de los adolescentes agarró a su compañero del buzo y le acercó un destornillador a la zona del cuello.

Ante esa situación, el otro estudiante reaccionó y le dio un golpe de puño en la cara. Sin embargo, la discusión continuó y, segundos después, la situación se volvió todavía más violenta.

En medio del enfrentamiento, uno de los chicos le clavó el destornillador en la pierna derecha a su compañero, cerca de la rodilla. Todo ocurrió ante la mirada de otros estudiantes que se encontraban en el lugar. Una persona intentó intervenir para separar a los adolescentes y detener la pelea. Tras el ataque, las autoridades de la escuela alertaron a la Policía y solicitaron asistencia médica.

El adolescente llegó al hospital con el destornillador clavado en la pierna

La víctima fue trasladada al Centro Integral de Salud Banda. De acuerdo con la información incorporada al expediente, el adolescente ingresó al hospital con el destornillador todavía clavado en la pierna.

Los médicos le realizaron distintos estudios para establecer la gravedad de la lesión y determinar si el ataque había provocado daños de consideración, especialmente porque la herida se encontraba cerca de la articulación de la rodilla. El chico permaneció bajo observación mientras los especialistas evaluaban su evolución y las posibles consecuencias de la lesión.

La secuencia en la que uno de los adolescentes hiere a su compañero con un destornillador en la pierna. (Foto y video: X / @diario_panorama)

La secuencia en la que uno de los adolescentes hiere a su compañero con un destornillador en la pierna. (Foto y video: X / @diario_panorama)

Qué investiga la Justicia sobre la pelea entre los estudiantes

La madre del adolescente herido presentó la denuncia y la investigación quedó en manos de la fiscal Virginia Abrate. Entre las primeras medidas, la funcionaria ordenó analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, recibir declaración a los testigos y solicitar un informe a las autoridades de la institución educativa.

Además, los investigadores intentan determinar si existían enfrentamientos anteriores entre los dos alumnos que pudieran explicar el origen de la pelea.

El adolescente señalado por el ataque quedó a disposición de los organismos de protección de la niñez, de acuerdo con la normativa correspondiente a su edad. La causa continúa mientras la Justicia busca reconstruir la secuencia completa del episodio.

En pocas palabras

  • Adolescente de 14 años: atacó con un destornillador a un compañero en Santiago del Estero, causándole una herida en la pierna.
  • Investigación judicial: la Justicia inició un expediente para determinar el origen del enfrentamiento entre los alumnos de la Escuela Técnica N° 2.
  • Atención médica: la víctima fue trasladada al hospital con el destornillador aún clavado en la pierna derecha.
Resumen generado por Thinkindot AI
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