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Violenta pelea entre dos jefes comunales de Neuquén: sacó un cuchillo y todo quedó grabado

El actual jefe comunal de Pilo Lil y su antecesor protagonizaron una fuerte discusión dentro de una sede gubernamental. Hubo insultos, empujones y amenazas. La Justicia ya analiza las imágenes del enfrentamiento.

Pelea entre dos jefes comunales en Neuquén: sacó un cuchillo y todo quedó grabado

Pelea entre dos jefes comunales en Neuquén: sacó un cuchillo y todo quedó grabado

Una discusión entre el actual jefe comunal de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante, y su antecesor, Eliseo Díaz, terminó con un cuchillo en medio del enfrentamiento y derivó en una denuncia judicial. El episodio ocurrió dentro de una sede gubernamental de esta pequeña comunidad de Neuquén y quedó registrado en un video.

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Las imágenes fueron tomadas por una funcionaria que se encontraba en el lugar y ya fueron entregadas a la Fiscalía de Junín de los Andes y a autoridades del Ministerio de Seguridad provincial. Algunas capturas del registro fueron difundidas este martes por LM Neuquén.

El hecho ocurrió en el parador turístico de Pilo Lil, ubicado a unos 55 kilómetros de Junín de los Andes. Según trascendió, el enfrentamiento comenzó a partir de un pedido relacionado con el uso de un vehículo municipal y terminó escalando hasta una situación de extrema tensión.

Cómo comenzó la discusión entre los dos dirigentes

De acuerdo con medios locales, Díaz se había acercado a la sede gubernamental para solicitarle a Infante un camión municipal que necesitaba para trasladar fardos de pasto para sus animales.

El actual jefe comunal le pidió que formalizara el pedido mediante una nota para poder justificar el gasto. Según explicó Infante, las Comisiones de Fomento de la provincia reciben aportes destinados al combustible y esos recursos deben ser rendidos.

El planteo derivó en una fuerte discusión entre ambos. El intercambio se extendió durante aproximadamente 20 minutos, entre gritos, insultos y empujones. La situación llegó a su punto más crítico cuando Díaz sacó un cuchillo que llevaba consigo.

Las imágenes que se conocieron muestran a Díaz sosteniendo un arma blanca durante el enfrentamiento. En ese momento, Raquel Fantini, pareja de Infante, se colocó entre los dos hombres.

El actual jefe comunal aseguró que la intervención de la mujer evitó que la situación tuviera consecuencias aún más graves. “Si estiraba el brazo me apuñalaba”, sostuvo Infante al relatar lo ocurrido.

Según su versión, su antecesor había reaccionado con una actitud agresiva desde el comienzo del encuentro y durante la discusión le habría dicho: “Hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido”. Díaz, sin embargo, dio una versión diferente sobre lo sucedido.

Qué dijo el ex jefe comunal de Pilo Lil

Luego de que el episodio tomara trascendencia, Díaz habló con LM Neuquén y aseguró que había llegado al lugar “con buenas intenciones”. El ex jefe comunal negó haber querido atacar a Infante y sostuvo: “Si hubiera querido pegarle, me llevo a otro”.

También afirmó que antes de sacar el cuchillo había observado que la pareja de Infante le entregaba algún objeto al actual jefe comunal. “La mujer le pasó algo a él, no pude ver bien si era tijera, cuchillo o tenedor, pero tenían una herramienta”, manifestó.

Díaz reconoció que fue entonces cuando sacó el cuchillo, aunque negó haber amenazado de muerte a su predecesor. “No lo amenacé de muerte, usé un verijero (cuchillo de campo) para defenderme”, afirmó.

También cuestionó la interpretación que podría hacerse del video y aseguró que el registro permitirá demostrar, según su versión, que él fue atacado primero. “No le tengo miedo a ese video. Ahí se va a ver que digo la verdad y que ellos me atacaron primero. Seguro lo grabaron después para decir que yo los ataqué”, sostuvo.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía

Tras el enfrentamiento, la Fiscalía de la IV Circunscripción quedó a cargo de la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El video registrado durante la discusión será una de las pruebas analizadas por los investigadores. También se incorporaron otras imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del destacamento local.

Según trascendió, esos dispositivos podrían haber registrado nuevas amenazas que Díaz habría realizado cuando se retiró del lugar donde se desarrollaba la reunión institucional.

Infante presentó dos denuncias. La primera está relacionada con el enfrentamiento que mantuvo con Díaz y la segunda apunta a una presunta agresión y amenazas que habría protagonizado el hijo del ex jefe comunal.

En pocas palabras

  • Incidente grave: Dos jefes comunales de Pilo Lil, Neuquén, protagonizaron una violenta discusión con empujones y amenazas, llegando a sacar un cuchillo.
  • Denuncia y video: El enfrentamiento quedó registrado en video y fue presentado ante la Fiscalía de Junín de los Andes para su análisis.
  • Versiones contrapuestas: El actual jefe comunal denunció al exjefe, quien se defendió argumentando que actuó en legítima defensa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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