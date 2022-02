"Me dejó la decoloración dos horas": fue a la peluquería por su fiesta de 15, quedó pelada y se volvió viral

Embed

La chica contó que "quedó perfecta" las dos veces que anteriormente se había atendido con la misma estilista. Sin embargo, explicó que, esta vez, la mujer se distrajo por un problema que tuvo con la persiana del balcón. Pese a las seguidas advertencias de la adolescente sobre la duración del tratamiento, la peluquera atinaba a restarle importancia.

Para el momento del lavado, cuando abrió los ojos, la chica descubrió que tenía "más liviana" la cabeza y que "había un montón de pelo" en la bacha. "Entré en crisis", reconoció. Y, luego, detalló: "Llamé a mi mamá, le pedí que me venga a buscar y la peluquera subía el volumen de la música para que no pudiera comunicarme. No se quiso hacer cargo de nada".

"Cumplo años en abril y lo festejo en mayo. No va a ser lo mismo", se lamentó Sheila durante la entrevista.