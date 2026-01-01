En vivo Radio La Red
Javier Milei difundió un mensaje por Año Nuevo: "Cumplimos con todas nuestras promesas"

El Presidente publicó el video en cuentas oficiales. Allí repasó sus dos primeros años de gestión, defendió los resultados económicos y volvió a proyectar un futuro de crecimiento para Argentina.

El mensaje de Javier Milei por Año Nuevo: "Cumplimos con todas nuestras promesas".

En la antesala del Año Nuevo, el presidente Javier Milei difundió un mensaje grabado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, en el que realizó un balance de sus dos primeros años de gestión y dejó definiciones políticas y económicas de cara al 2026. El video fue publicado en el último día de 2025 y rápidamente se viralizó, luego de haber sido compartido por distintos referentes e influencers del espacio libertario.

“Argentinos, habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, expresó Milei en el inicio de su mensaje, en una frase que sintetizó el eje central de su balance.

Qué dijo Javier Milei sobre la economía y la situación social

En su discurso, el Presidente destacó una serie de indicadores que, según su mirada, marcan un punto de inflexión en la economía argentina. “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30 % de los argentinos de la pobreza”, afirmó.

En esa misma línea, precisó que actualmente hay “catorce millones de argentinos menos en la pobreza” y aseguró que el país “está empezando a crecer”.

El mensaje cerró con un tono optimista y una consigna habitual en su discurso público: “Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Cómo continuó la comunicación presidencial después de la medianoche

Ya entrada la madrugada del 1° de enero, Milei volvió a expresarse en sus redes sociales con un mensaje más breve para saludar por el inicio del 2026. “Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente”, escribió.

Según trascendió desde su entorno, el Presidente recibió el Año Nuevo en la Residencia Presidencial de Olivos. No hubo información oficial sobre la presencia de invitados y, de acuerdo a fuentes cercanas al mandatario, Milei decidió permanecer en Buenos Aires para continuar con su agenda de trabajo desde el primer día del año.

El mensaje de cierre de 2025 se inscribe en una línea discursiva que Milei viene sosteniendo desde su llegada al poder en diciembre de 2023. En su saludo de inicio de 2025, el Presidente había afirmado que “la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer”, y sostuvo que Argentina estaba “saliendo del desierto”.

Un año antes, al comenzar 2024, Milei había utilizado su mensaje de Año Nuevo para justificar las medidas de ajuste fiscal adoptadas en el inicio de su mandato y para reclamar respaldo político al proyecto de Ley Bases. En aquella oportunidad, advirtió que, sin la aprobación de esa iniciativa, el país podría enfrentar “una crisis de proporciones bíblicas”.

Qué se espera para el arranque del 2026

Desde la Casa Rosada indicaron que no se programaron reuniones oficiales ni el 31 de diciembre ni el 1° de enero, y que los funcionarios retomarán gradualmente la actividad en los primeros días del año. En el plano económico, el Gobierno afrontará un vencimiento de deuda por USD4.200 millones el próximo 9 de enero, uno de los primeros desafíos financieros del 2026.

