Miami: así rescataron a un chico de entre los escombros

La policía cortó las calles cercanas y decenas de vehículos de rescate y bomberos, ambulancias y policía inundaron el lugar. El alcalde de Surfside, Charles W. Burkett, confirmó al equipo de A24 que hay al menos un muerto y diez heridos, y alertó que no descartan que se derrumbe la parte restante del edificio.

"Seguramente habrá más víctimas fatales, es una catástrofe. El edificio se dobló como un panqueque. Estaban arreglando el techo, pero no hay una razón muy certera de porqué se cayó. Probablemente tenga que ver con los cimientos del edificio. No sabemos si hay argentinos dentro", detalló Burkett en exclusiva para A24. "Los edificios no suelen caerse así, algo muy raro pasó", completó.

Fotos y videos del lugar mostraban que el derrumbe afectaba a la mitad de la torre. Había pilas de escombros y restos en torno al edificio. Los bomberos aún no habían dado una causa para el derrumbe, cerca de la Calle 88 y la Avenida Collins.