Mujeres que celebran: escapadas de bienestar, tés sofisticados y grandes mesas para vivir marzo con estilo

La propuesta se presenta como una opción para escapadas entre amigas, viajes de madres e hijas o incluso retiros personales. La idea es generar un espacio para leer sin interrupciones, compartir charlas al atardecer o simplemente disfrutar de una pausa lejos del ritmo urbano.

En el barrio histórico de San Telmo, el hotel ofrecerá entre el 7 y el 29 de marzo una edición especial de su tradicional té de la tarde.

La propuesta incluye una selección de pastelería artesanal dulce y salada, infusiones, jugos naturales y copas de espumante para acompañar el brindis. El formato apunta a generar un espacio de encuentro entre amigas, hermanas o colegas, en una mesa servida con detalle y pensada para extender la conversación.

El té de la tarde se plantea como una experiencia relajada que recupera el ritual clásico de compartir una merienda elaborada en un entorno elegante.

El histórico hotel porteño también se suma a las propuestas del Mes de la Mujer con un 15% en su su espacio gastronómico durante todo marzo.

Además, el 28 de marzo a las 16 se realizará una edición especial del tradicional Té Savoy, que incorporará una actividad complementaria. En esa oportunidad se desarrollará una masterclass de numerología a cargo de María Florencia Sellaro.

La propuesta combina la experiencia gastronómica del té de la tarde con una actividad vinculada al autoconocimiento, en un entorno marcado por la arquitectura histórica y la elegancia clásica del hotel.





Lo de Jesús y La Malbequería

Ubicados en la esquina de Gurruchaga y Cabrera, en Palermo, ambos espacios ofrecen una propuesta centrada en la cocina argentina y el vino.

La carta incluye cortes premium, platos tradicionales reinterpretados y una cava con más de 350 etiquetas. La experiencia está pensada para encuentros entre amigas o grupos que buscan compartir una comida en torno a una gran mesa.

La propuesta se adapta tanto a almuerzos prolongados de fin de semana como a cenas especiales acompañadas por una selección de vinos elegida con asesoramiento.

Para quienes prefieren celebrar en casa, el restaurante también ofrece su servicio de delivery, que permite trasladar parte de la experiencia gastronómica al hogar.

La propuesta incluye carnes seleccionadas y especialidades tradicionales listas para compartir. La opción está pensada para encuentros más íntimos, reuniones familiares o celebraciones informales sin necesidad de salir.

República del Fuego

Ubicado en el barrio de Recoleta, el restaurante propone una experiencia gastronómica centrada en la cocina al fuego.

El espacio fue distinguido con el Bib Gourmand por la Guía Michelin, una categoría que reconoce a restaurantes que ofrecen buena relación entre calidad y precio.

La propuesta se enfoca en sabores intensos y técnicas de cocción vinculadas al fuego, en un ambiente contemporáneo que apunta a quienes buscan una salida gastronómica con identidad propia. Un plan perfecto para celebrar con amigas en clave urbana y sofisticada.





Revire Brasas Bravas

Ubicado sobre la avenida Corrientes, en pleno centro porteño, el restaurante se especializa en carnes y vinos boutique.

Entre sus características se destaca el control integral de la cadena productiva de la carne, además de una carta pensada tanto para almuerzos ejecutivos como para cenas después de la jornada laboral.

El espacio propone una experiencia gastronómica en un ambiente cálido que invita a disfrutar sin apuro.





Howard Johnson Chascomús

A pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el hotel presenta una propuesta de escapada enfocada en el descanso y el relax.

Entre sus servicios se destacan la piscina climatizada, los espacios verdes y las áreas destinadas al descanso. La estadía se plantea como una alternativa para quienes buscan desconectar del ritmo urbano durante un fin de semana o una escapada corta.

El lugar se presenta como una opción para viajes entre amigas, escapadas de madres e hijas o pausas personales orientadas al descanso.