No va más

Histórico momento en Gran Hermano: por primera vez, un jugador dejó a su pareja en pleno reality

Santiago del Moro lo había anticipado horas antes a través de sus historias de Instagram, aunque sin revelar el nombre del protagonista. El participante se presentó en el stream y cortó el vínculo sin dudarlo.

5 mar 2026, 23:19
Este jueves 5 de marzo se vivió un momento tan inesperado como inédito en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe): por primera vez en la historia del reality, un participante se presentó ante el stream oficial del programa y decidió terminar su relación de pareja en vivo.

Durante la gala finalmente se develó el misterio y se conoció de quién se trataba. En ese momento, Luana Fernández apareció en el stream y, visiblemente desconsolada, tomó una decisión que sorprendió a todos y la convirtió en protagonista de uno de los momentos más inéditos desde el lanzamiento de la primera edición del reality en la Argentina. Según se observó en estas semanas, hay una fuerte tensión sexual con Franco Zunino y es el gran motivo por el cual decide cortarla relación con su novio.

La tremenda promesa de Daniela De Lucía de Gran Hermano a su mamá tras la muerte de su papá

“Espero que le hagas llegar este mensaje a mi novio. Te dejo el camino libre para que hagas lo que quieras hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá. Quiero estar tranquila mentalmente y no estar pensando ‘¿qué estará haciendo mi novio?, ¿si me estará cagando o no?’, con una mina u otra", anunció la ruptura la participante.

Además, explicó los motivos de su decisión y dejó entrever que prefiere evitar cualquier situación que pueda generar confusión o sentimientos hacia otra persona dentro de la casa: "Espero que estés bien. Gracias por tanto, por todo lo que me diste y por ayudarme. Vamos a seguir, obviamente, porque tenemos muchos proyectos juntos, pero por el momento quiero que estés bien y estar bien yo, y no cargar con el peso de que, si en algún momento pasa algo, me sienta una m… porque lo estoy cagando o porque estoy sintiendo cosas por otra persona"

"Que sea lo que tenga que ser. Todo lo dejo en manos del destino. Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y en mi corazón 24/7", cerró su descargo.

Qué se sabe sobre el pasado de Luana Fernández de Gran Hermano

La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya comenzó a instalar a sus protagonistas en la conversación pública. En ese contexto, en las últimas horas volvió a tomar relevancia el pasado de una de las participantes, Luana Fernández, a partir de su antigua vinculación con un grupo de creadores de contenido que actualmente está bajo investigación judicial.

Según trascendió, la joven influencer habría integrado en su momento el colectivo digital conocido como Wi Fi Team, una agrupación de youtubers que ganó gran popularidad en redes sociales y llegó a reunir más de 45 millones de seguidores, en su mayoría niños y adolescentes. El grupo fue fundado por Yao Cabrera y Nathan Castro, conocido como Mini Boy, quienes hoy se encuentran detenidos en el marco de distintas causas judiciales que investigan delitos vinculados a trata de personas y abusos sexuales.

La investigación judicial se originó a partir de una denuncia presentada por el mánager de medios Jorge Zonzini. Con el avance del expediente, también se sumaron los testimonios del editor Mariano Fernández y de la diseñadora gráfica Giovana De Mitole, quienes describieron presuntas situaciones de explotación laboral y sexual dentro de la denominada Mansión Wi Fi, el lugar donde convivían varios de los integrantes del grupo.

En el marco de esta causa, la Justicia condenó a Cabrera a cuatro años de prisión por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre. Paralelamente, la jueza federal de San Martín Nadia Flores Vega dispuso la apertura de una investigación complementaria para determinar posibles delitos de lavado de activos, comercialización de material pedófilo y suministro de alcohol y drogas a menores durante eventos y fiestas realizadas en boliches del partido de Escobar, entre ellos La Casita y Bica Bar.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, los hechos investigados se habrían desarrollado durante varios años y se habrían intensificado durante el período de aislamiento por la pandemia. Gran parte de las denuncias apuntan a situaciones que habrían ocurrido dentro de la llamada Mansión Wi Fi, ubicada en el barrio San Marco, en Escobar.

Consultado al respecto, el manager denunciante Jorge Zonzini, reconocido hunter mediático de estas organizaciones criminales (ya había hecho caer a Emanuel "Camus Hacker" Ioselli también preso en la actualidad) sostuvo que "Yao Cabrera y sus secuaces integran una enorme red y poderosa secta destructiva que con la pantalla del entretenimiento infantojuvenil captaban a niños y adolescentes vulnerables".

Así mismo, Zonzini sostuvo "que las chicas realizaban vivos pornograficos para los niños que eran redireccionados desde sus dispositivos técnológicos para engañar a sus padres con lo que englobaban una millonaria facturacion motivo por el cual la Jueza Nada Flores Vega amplió la investigacion a la calificación de Lavado de Activos. Les vendian a los niños la prostitución de las chicas WI FI, los estupefacientes y el alcohol en las fiestas y todo tipo de contenido mórbido ocasionando no solo una daño irreparable a sus psiques y e inocencia, sino generando una gran adicción por lo que miles de padres eran estafados o sus tarjetas de credito robadas por sus propios hijos por orden de la secta que Yao Cabrera lideraba".

Embed

     

 

