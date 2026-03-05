Hezbollah intensificó los ataques contra Israel y provocó un éxodo masivo en el sur de Beirut
Miles de civiles abandonaron la zona ante el temor de una ofensiva mayor en el Líbano. Como respuesta, el ejército israelí bombardeó distintas ciudades y ordenó la evacuación del distrito de Dahiyeh.
Hezbollah intensifica ataques contra Israel y provoca un éxodo masivo en el sur de Beirut.
Mientras disminuye la intensidad de los ataques directos de Irán contra Israel, el movimiento armado chiíta Hezbollah intensificó su ofensiva desde el Líbano con el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí. Este nuevo capítulo de la guerra involucró a varios países de Medio Oriente.
Como respuesta, el ejército israelí bombardeó distintos puntos del Líbano y ordenó la evacuación inmediata del distrito de Dahiyeh, en el sur de Beirut, considerado el principal bastión del grupo islamista. La medida provocó un éxodo masivo de civiles que abandonaron la periferia de la capital libanesa ante el temor de ataques a gran escala.
Además, tropas israelíes ingresaron en territorio libanés con el objetivo de establecer una “zona tapón” en la frontera, en medio de una escalada militar que amenaza con ampliar el conflicto regional.
En el actual escenario bélico, Hezbollah se convirtió en el único aliado militar directo de Irán que participa activamente en el conflicto contra Israel y Estados Unidos. El enfrentamiento ya involucra a más de una docena de países de la región, aunque otros grupos armados cercanos a Teherán mantienen por ahora un rol limitado.
Los rebeldes hutíes de Yemen se mantienen al margen de las operaciones directas, mientras que las milicias proiraníes de Siria e Irak no cuentan con el mismo nivel de poder militar que Hezbollah. Hezbollah, conocido como “Partido de Dios”, es un movimiento político legal en el Líbano que, a lo largo de las últimas décadas, construyó un poderoso aparato militar paralelo al del Estado libanés.
A pesar de haber sufrido fuertes pérdidas durante dos años de enfrentamientos con Israel en apoyo a los palestinos de Gaza, el grupo mantiene decenas de miles de combatientes activos.
El impacto del conflicto en el Líbano
Desde que Hezbollah entró de lleno en el conflicto, la situación humanitaria en el Líbano comenzó a deteriorarse rápidamente. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud libanés, que no responde al grupo islamista, al menos 102 personas murieron y 638 resultaron heridas desde el inicio de la escalada.
Además, más de 83.000 personas fueron desplazadas por los combates. El gobierno del primer ministro Nawaf Salam teme que la cifra de víctimas aumente de manera significativa en los próximos días si continúan los bombardeos.
Israel ordenó evacuar el sur de Beirut
Este jueves, el ejército israelí ordenó evacuar todos los suburbios del sur de Beirut, donde se concentra gran parte de la infraestructura de Hezbollah. “Salven sus vidas y evacuen sus viviendas de inmediato”, advirtió un portavoz militar israelí.
La advertencia provocó una estampida de civiles, que intentaron abandonar la zona antes de posibles ataques aéreos. El pánico generó grandes embotellamientos en las principales rutas de salida de la capital libanesa, mientras miles de familias buscaban refugio en otras regiones del país.
La tensión aumentó aún más después de las declaraciones del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien advirtió que el sur de Beirut podría enfrentar una destrucción similar a la registrada en la Franja de Gaza.
“Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis”, afirmó el funcionario, en referencia a la ciudad gazatí devastada durante la guerra. Smotrich aseguró que Israel atacará directamente la estructura militar de Hezbollah, a la que describió como “el brazo de Irán en la región”.
“Estamos atacando la cabeza del pulpo en Irán y, al mismo tiempo, cortaremos el brazo de Hezbollah”, sostuvo durante una visita a la frontera norte israelí. En las últimas 48 horas, los ataques israelíes se extendieron a regiones del Líbano que no suelen estar asociadas directamente con Hezbollah.
Según reportes del medio especializado The Media Line, los bombardeos alcanzaron el valle de la Bekaa, un histórico bastión del grupo islamista, pero también otras áreas con fuerte presencia de población drusa, como Baabda, Aramoun y Saadiyat.
Además, Israel ordenó la evacuación de más de 50 pueblos y ciudades cercanas a la frontera, como parte de su estrategia para establecer una franja de seguridad en el sur del país.
Los ataques de Hezbollah contra Israel
En paralelo, Hezbollah aseguró haber realizado múltiples ataques contra posiciones israelíes. El grupo reivindicó ofensivas contra tropas terrestres en la frontera y al menos 13 ataques con misiles y cohetes contra territorio israelí.
En las últimas horas también afirmó haber lanzado drones suicidas y cohetes contra ciudades como Tel Aviv y Haifa, en una señal de que el conflicto continúa escalando.