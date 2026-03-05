Hezbollah intensificó los ataques contra Israel y provocó un éxodo masivo en el sur de Beirut

Embed

Los rebeldes hutíes de Yemen se mantienen al margen de las operaciones directas, mientras que las milicias proiraníes de Siria e Irak no cuentan con el mismo nivel de poder militar que Hezbollah. Hezbollah, conocido como “Partido de Dios”, es un movimiento político legal en el Líbano que, a lo largo de las últimas décadas, construyó un poderoso aparato militar paralelo al del Estado libanés.

A pesar de haber sufrido fuertes pérdidas durante dos años de enfrentamientos con Israel en apoyo a los palestinos de Gaza, el grupo mantiene decenas de miles de combatientes activos.

El impacto del conflicto en el Líbano

Desde que Hezbollah entró de lleno en el conflicto, la situación humanitaria en el Líbano comenzó a deteriorarse rápidamente. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud libanés, que no responde al grupo islamista, al menos 102 personas murieron y 638 resultaron heridas desde el inicio de la escalada.

Además, más de 83.000 personas fueron desplazadas por los combates. El gobierno del primer ministro Nawaf Salam teme que la cifra de víctimas aumente de manera significativa en los próximos días si continúan los bombardeos.

descarga (7) Israel bombardeó distintos puntos del Líbano y ordenó la evacuación.

Israel ordenó evacuar el sur de Beirut

Este jueves, el ejército israelí ordenó evacuar todos los suburbios del sur de Beirut, donde se concentra gran parte de la infraestructura de Hezbollah. “Salven sus vidas y evacuen sus viviendas de inmediato”, advirtió un portavoz militar israelí.

La advertencia provocó una estampida de civiles, que intentaron abandonar la zona antes de posibles ataques aéreos. El pánico generó grandes embotellamientos en las principales rutas de salida de la capital libanesa, mientras miles de familias buscaban refugio en otras regiones del país.

La tensión aumentó aún más después de las declaraciones del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien advirtió que el sur de Beirut podría enfrentar una destrucción similar a la registrada en la Franja de Gaza.

“Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis”, afirmó el funcionario, en referencia a la ciudad gazatí devastada durante la guerra. Smotrich aseguró que Israel atacará directamente la estructura militar de Hezbollah, a la que describió como “el brazo de Irán en la región”.

2a4be8f0-488a-11f0-b89f-9969bd4fce58.png Bombas racimo sobre Israel.

“Estamos atacando la cabeza del pulpo en Irán y, al mismo tiempo, cortaremos el brazo de Hezbollah”, sostuvo durante una visita a la frontera norte israelí. En las últimas 48 horas, los ataques israelíes se extendieron a regiones del Líbano que no suelen estar asociadas directamente con Hezbollah.

Según reportes del medio especializado The Media Line, los bombardeos alcanzaron el valle de la Bekaa, un histórico bastión del grupo islamista, pero también otras áreas con fuerte presencia de población drusa, como Baabda, Aramoun y Saadiyat.

Además, Israel ordenó la evacuación de más de 50 pueblos y ciudades cercanas a la frontera, como parte de su estrategia para establecer una franja de seguridad en el sur del país.

Los ataques de Hezbollah contra Israel

En paralelo, Hezbollah aseguró haber realizado múltiples ataques contra posiciones israelíes. El grupo reivindicó ofensivas contra tropas terrestres en la frontera y al menos 13 ataques con misiles y cohetes contra territorio israelí.

En las últimas horas también afirmó haber lanzado drones suicidas y cohetes contra ciudades como Tel Aviv y Haifa, en una señal de que el conflicto continúa escalando.