Santa Fe busca subirse al desarrollo de Vaca Muerta con un acuerdo entre Pullaro y Figueroa

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó en Neuquén un acuerdo de cooperación con su par Rolando Figueroa para promover la participación de empresas santafesinas en la cadena de valor del petróleo y el gas vinculada a Vaca Muerta, en el marco de una misión institucional y empresarial que reunió a más de veinte industrias y a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo provincial. La actividad se realizó en la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén y apuntó a fortalecer los vínculos entre el entramado industrial santafesino y el polo energético patagónico.