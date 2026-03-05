Santa Fe busca subirse al desarrollo de Vaca Muerta con un acuerdo entre Pullaro y Figueroa

Figueroa también sostuvo que la articulación entre actores públicos y privados puede contribuir a consolidar un modelo de desarrollo federal. “Esto es lo que termina construyendo una Argentina diferente: cuando los actores políticos nos asociamos con el sector privado para potenciar el desarrollo de cada provincia”, señaló.

La agenda de la delegación santafesina incluyó encuentros de vinculación empresarial entre firmas de ambas provincias y una visita al yacimiento Loma Campana, operado por YPF, uno de los desarrollos más importantes de Vaca Muerta. Funcionarios y empresarios recorrieron el área para conocer el funcionamiento del polo energético que concentra una de las principales apuestas productivas del país.