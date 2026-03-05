En vivo Radio La Red
Política

Santa Fe busca subirse al desarrollo de Vaca Muerta con un acuerdo entre Pullaro y Figueroa

Los gobernadores de Santa Fe y Neuquén firmaron un convenio para impulsar la participación de empresas santafesinas en la cadena de valor del petróleo y el gas.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó en Neuquén un acuerdo de cooperación con su par Rolando Figueroa para promover la participación de empresas santafesinas en la cadena de valor del petróleo y el gas vinculada a Vaca Muerta, en el marco de una misión institucional y empresarial que reunió a más de veinte industrias y a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo provincial. La actividad se realizó en la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén y apuntó a fortalecer los vínculos entre el entramado industrial santafesino y el polo energético patagónico.

Durante el acto, Pullaro vinculó el desarrollo energético con la posibilidad de dinamizar la actividad industrial y la generación de trabajo. “Hay un solo camino: Argentina va a salir adelante solamente si produce más, si logra crecimiento económico y si genera empleo”, sostuvo el mandatario santafesino.

El convenio firmado entre ambas provincias prevé acciones conjuntas para el desarrollo de proveedores, la capacitación técnica y el intercambio tecnológico entre empresas, con el objetivo de integrar a firmas santafesinas al ecosistema energético que se expande alrededor de Vaca Muerta. La delegación santafesina estuvo integrada también por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y funcionarios de su cartera.

El desafío de reconvertir la industria

Pullaro destacó el perfil industrial del entramado empresario santafesino, compuesto en gran parte por pequeñas y medianas empresas de origen familiar que crecieron a partir de la innovación tecnológica y la inversión productiva. “Son industrias que empezaron en un garaje o en un galpón y que hoy tienen cientos de trabajadores. Son empresas que no se olvidan de dónde vienen y que siguen apostando a invertir y a generar empleo en sus comunidades”, señaló. “Santa Fe es campo e industria, pero también quiere ser parte de esta nueva etapa que vive la Argentina con el desarrollo de la minería, el gas y el petróleo”, indicó.

Figueroa también sostuvo que la articulación entre actores públicos y privados puede contribuir a consolidar un modelo de desarrollo federal. “Esto es lo que termina construyendo una Argentina diferente: cuando los actores políticos nos asociamos con el sector privado para potenciar el desarrollo de cada provincia”, señaló.

La agenda de la delegación santafesina incluyó encuentros de vinculación empresarial entre firmas de ambas provincias y una visita al yacimiento Loma Campana, operado por YPF, uno de los desarrollos más importantes de Vaca Muerta. Funcionarios y empresarios recorrieron el área para conocer el funcionamiento del polo energético que concentra una de las principales apuestas productivas del país.

