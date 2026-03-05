UPD en San Juan: una adolescente de 17 años terminó internada por intoxicación alcohólica

34246w1591h825 Una joven fue hospitalizada tras descompensarse durante los festejos del “Último Primer Día”.

El procedimiento se realizó como parte de los controles preventivos desplegados por las autoridades provinciales ante los festejos del UPD, una tradición cada vez más extendida entre estudiantes del último año de secundaria.

Cuatro fiestas intervenidas en distintos puntos de San Juan

Además del operativo en Pocito, la Policía de San Juan clausuró al menos cuatro celebraciones vinculadas al UPD en distintos departamentos de la provincia.

En Caucete, los agentes detectaron una reunión con cerca de 80 personas, de las cuales alrededor de 50 eran menores de edad. Tras la intervención policial, los adolescentes fueron entregados a sus padres o responsables legales.

En Rivadavia, otro operativo permitió desactivar un festejo en el que participaban unos 23 estudiantes, quienes celebraban el inicio de su último año escolar. En tanto, en el departamento de San Martín se intervinieron dos fiestas realizadas en quintas privadas, donde se registró la presencia de unos 50 jóvenes en total.

en-total-la-policia-de-san-juan-clausuro-al-menos-cuatro-fiestas-vinculadas-a-las-celebraciones-en-distintos-departamentos-de-la-provincia-foto-policia-de-san-juan-263HUIHWYZA7PE3VFAVCR2J2EY (1) En total, la Policía de San Juan clausuró al menos cuatro fiestas vinculadas a las celebraciones en distintos departamentos de la provincia. (Foto: Policía de San Juan)

La preocupación por el consumo de alcohol en el UPD

Los procedimientos se realizaron en el marco de operativos de control preventivo impulsados por las autoridades locales, ante la preocupación que generan este tipo de celebraciones.

El UPD (Último Primer Día) se convirtió en una tradición entre estudiantes de último año de secundaria en distintas provincias del país. Habitualmente consiste en reuniones nocturnas que se extienden hasta la madrugada, tras las cuales los jóvenes suelen asistir directamente a su primer día de clases.

Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol entre menores y las fiestas clandestinas se transformaron en uno de los principales focos de alerta para autoridades educativas y sanitarias. En este contexto, desde las fuerzas de seguridad remarcaron que continuarán los operativos durante los festejos para prevenir situaciones de riesgo, especialmente aquellas vinculadas al consumo de alcohol por parte de adolescentes.