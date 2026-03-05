UPD en San Juan: una adolescente de 17 años terminó internada por intoxicación alcohólica
La joven fue hospitalizada tras descompensarse durante los festejos del “Último Primer Día”. La Policía intervino en distintos puntos de la provincia y detectó reuniones con decenas de menores consumiendo alcohol.
Una adolescente de 17 años terminó internada por intoxicación alcohólica.
Una adolescente de 17 años debió ser hospitalizada en la provincia de San Juan tras sufrir una intoxicación alcohólica durante los festejos del llamado “Último Primer Día” (UPD). Esta celebración la realizan los estudiantes que comienzan su último año de secundaria.
El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves en el departamento de Pocito, donde personal policial intervino en una fiesta clandestina en la que participaban alrededor de 70 jóvenes, entre menores y algunos mayores de edad.
Según informe policial, al ingresar al lugar los efectivos constataron el consumo de bebidas alcohólicas entre los asistentes, por lo que procedieron a clausurar el evento y secuestrar las botellas presentes en el lugar.
Durante el operativo, una joven de 17 años fue encontrada en aparente estado de ebriedad y debió ser trasladada de urgencia al hospital local para recibir atención médica. Allí quedó internada bajo observación tras presentar un cuadro de intoxicación alcohólica.
El procedimiento se realizó como parte de los controles preventivos desplegados por las autoridades provinciales ante los festejos del UPD, una tradición cada vez más extendida entre estudiantes del último año de secundaria.
Cuatro fiestas intervenidas en distintos puntos de San Juan
Además del operativo en Pocito, la Policía de San Juan clausuró al menos cuatro celebraciones vinculadas al UPD en distintos departamentos de la provincia.
En Caucete, los agentes detectaron una reunión con cerca de 80 personas, de las cuales alrededor de 50 eran menores de edad. Tras la intervención policial, los adolescentes fueron entregados a sus padres o responsables legales.
En Rivadavia, otro operativo permitió desactivar un festejo en el que participaban unos 23 estudiantes, quienes celebraban el inicio de su último año escolar. En tanto, en el departamento de San Martín se intervinieron dos fiestas realizadas en quintas privadas, donde se registró la presencia de unos 50 jóvenes en total.
La preocupación por el consumo de alcohol en el UPD
Los procedimientos se realizaron en el marco de operativos de control preventivo impulsados por las autoridades locales, ante la preocupación que generan este tipo de celebraciones.
El UPD (Último Primer Día) se convirtió en una tradición entre estudiantes de último año de secundaria en distintas provincias del país. Habitualmente consiste en reuniones nocturnas que se extienden hasta la madrugada, tras las cuales los jóvenes suelen asistir directamente a su primer día de clases.
Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol entre menores y las fiestas clandestinas se transformaron en uno de los principales focos de alerta para autoridades educativas y sanitarias. En este contexto, desde las fuerzas de seguridad remarcaron que continuarán los operativos durante los festejos para prevenir situaciones de riesgo, especialmente aquellas vinculadas al consumo de alcohol por parte de adolescentes.