Yanina Latorre salió a responderle a Flor de la V y fue contundente: "Sos el programa con más renuncias"

En ese momento intervino Nico, quien recordó lo que había contado originalmente al aire. "Lo que yo dije es que por cuestiones económicas, reducían el panel a la mitad y quedaban dos periodistas importantes, una es Andrea Taboada", explicó.

Latorre, además, reconoció que había escuchado versiones similares tiempo atrás. "No sé qué le llegó, tendría que haber visto el programa. Sí me hago cargo que, el año pasado, un productor me dijo que se terminaba el programa. Habrán cambiado de opinión", comentó.

La conductora de SQP también aprovechó para poner el foco en los cambios que atravesó el ciclo de Flor de la V desde su estreno, algo que la propia conductora había relativizado al afirmar que era habitual en televisión.

Sin embargo, Latorre fue tajante: "Sos el programa con más renuncias de panelistas desde que estás al aire, en un año", lanzó.

En la misma línea volvió a remarcar que no inventó la información que generó el conflicto. "La data fue de Nicolás Peralta, así que nadie me operó, no inventé nada ni dije nada", insistió.

Incluso descartó que exista una campaña en contra del ciclo de su colega. "Nadie tiene nada en contra de tu programa", sostuvo.

Para cerrar, dejó una frase que volvió a encender la polémica. "Me pasaron esa data desde tu canal. Fijate por qué en tu canal hablan así de que te van a levantar", expresó Yanina, antes de rematar con una pregunta que dejó flotando la duda: "¿Todos se le van o hay algo raro en ese programa?".

¿Qué dijo Flor de la V en su fuerte descargo contra Yanina Latorre?

Este jueves, Flor de la V abrió su programa visiblemente molesta con Yanina Latorre y no dudó en expresar su incomodidad por las versiones que circularon. “Llega un momento que es cansador cuando constantemente se están diciendo mentiras”, lanzó de entrada.

Luego recordó una situación que, según explicó, ya había ocurrido el año pasado cuando su programa estaba atravesando cambios en su producción. “Ya el año pasado Yanina anunció que levantaban mi programa el día que estaban firmando los nuevos panelistas”, sostuvo.

En ese sentido, la conductora detalló que hasta diciembre el ciclo había estado producido por Jotax, pero que posteriormente quedó bajo la órbita directa del canal.

Hacia el final de su descargo, Flor de la V cerró con un comentario cargado de ironía dirigido a Yanina Latorre. “Es mejor que me escribas a mí porque te voy a dar mejor información de la que te están pasando. Ya te mintieron. (...) Nosotros seguimos acá”, afirmó.