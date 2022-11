Embed

Aguirre, quien fue acompañado al estadio por su hijo Federico, tuvo que ser trasladado primero a un servicio médico para las curaciones básicas de su cara, visiblemente afectada por los golpes.

Luego la víctima fue encerrada con su hijo cuatro horas en una habitación, aislados, donde les tomaron declaración a ellos así como también a los mexicanos.

“También hubo una videollamada con un fiscal de Qatar”, agregó el hombre y contó: “Este es mi cuarto Mundial, creo que hubo una desorganización importante de FIFA. Esto no debería pasar cuando uno viene a ver un partido de fútbol de este nivel", finalizó.

Antecedentes violentos entre argentinos y mexicanos en el Mundial Qatar 2022

Durante la semana previa al partido entre Argentina y México, se desataron hechos violentos entre ambas parcialidades.

Hinchas mexicanos viajaron juntos en un micro junto a los argentinos en Doha, la capital de Qatar. Algunos fanáticos de México comenzaron a cantar "en las Malvinas se habla inglés", con aplausos y sonrisas. Cuando uno de ellos pidió otra vuelta más, un argentino se acercó y discutió con ellos.

"Una más no, no te lo permito. Esta no te la permito, las demás sí", expresó el hombre con la chomba celeste de la Selección Argentina. Afortunadamente el hecho no pasó a mayores.

Luego del cruce en el micro, dias después se llevaron a cabo serios incidentes en las calles de Doha. Hubo corridas, trompadas y patadas voladoras. "Messi pecho frío", fue una de las provocaciones más repetidas por los hinchas mexicanos que desafiaban a los argentinos.

A partir de los gritos y cánticos, se desató la batalla campal que nadie pudo controlar y finalizó tras unos largos minutos de tensión.