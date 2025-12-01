En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Zoológico
Ataque
BRUTAL

Murió atacado por una leona tras invadir su jaula en un zoológico y los testigos lo grabaron

El ingreso deliberado de un joven al recinto de una leona terminó en una muerte inmediata. Las imágenes del ataque quedaron registradas por visitantes y abrieron una investigación policial que apunta a un posible suicidio.

Murió atacado por una leona tras invadir su jaula en un zoológico y los testigos lo grabaron. 

Murió atacado por una leona tras invadir su jaula en un zoológico y los testigos lo grabaron. 

Un joven de 19 años murió tras ser atacado por una leona luego de ingresar deliberadamente al recinto del animal, en un episodio que quedó filmado por visitantes del zoológico y que abrió múltiples interrogantes sobre las motivaciones del intruso. Las autoridades sospechan que podría tratarse de un suicidio, una hipótesis que cobra fuerza a partir de los testimonios y del comportamiento que mostró el joven antes del ataque.

Leé también El oso de peluche que destapó el horror: así maltrataban a niños con discapacidad en el aula
Niños maltratados por sus maestras por tener discapacidades. (Foto: Gentileza Antena3)

La víctima fue identificada como Gerson de Melo Machado, un habitante de la ciudad que, según fuentes oficiales, padecía un trastorno mental. Su incursión en la jaula del animal no fue el producto de un accidente ni de un descuido: escaló una pared de más de seis metros, evadió las rejas de seguridad y descendió hacia el interior del recinto deslizándose por un árbol ubicado junto a la estructura.

Una secuencia filmada por el público: advertencias, gritos y un ataque inevitable

Embed

El video, difundido por el portal VoxPB y rápidamente viralizado en redes sociales, muestra el momento exacto en el que el joven realiza la maniobra para ingresar al sector reservado a la leona, en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en João Pessoa. Varios visitantes comenzaron a gritarle que se detuviera, al notar que escalaba con determinación la pared del recinto. Sin embargo, Machado no respondió a las advertencias.

En las imágenes se lo ve sujetándose al tronco de una palmera y comenzando a descender lentamente hacia el piso. La leona, que observaba la escena a distancia, comenzó a acercarse, primero con cautela, luego con velocidad. Cuando el joven aún no había alcanzado el suelo, el animal ya había iniciado el ataque.

Los gritos de los visitantes y los pedidos de ayuda se mezclaron con la desesperación del personal del zoológico, que llegó segundos después. El ataque fue fulminante y la muerte, inmediata, según informó el Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba (IPC) en el informe preliminar.

¿Suicidio o imprudencia extrema? La hipótesis policial

Aunque las primeras versiones apuntaban a un acto temerario o una grave imprudencia, la policía militar de Paraíba sostiene que podría tratarse de un acto suicida. La escalada, la determinación del joven y la ausencia de cualquier reacción para alejarse de la leona alimentan esa teoría. Según fuentes oficiales, la familia de la víctima confirmó que Machado enfrentaba un trastorno mental que podría haber desencadenado la conducta autodestructiva.

El hecho plantea un debate en Brasil sobre los protocolos de seguridad en parques zoológicos y sobre cómo intervienen las autoridades ante un visitante que vulnera deliberadamente las barreras físicas y humanas del establecimiento.

El zoológico cerró sus puertas y enfrenta cuestionamientos

Tras el ataque, el Parque Zoobotánico Arruda Câmara cerró inmediatamente sus puertas. La administración informó que está colaborando con la policía y con los organismos periciales para reconstruir cada paso del incidente. En un comunicado oficial, expresó su “profunda consternación” por la muerte del joven y envió sus condolencias a la familia.

Al mismo tiempo, el parque defendió el funcionamiento de su sistema de seguridad, asegurando que cumple con las normas técnicas y operativas que rigen para este tipo de instituciones. Subrayaron que ningún visitante puede acceder sin autorización a zonas restringidas y que el personal respondió de forma inmediata, aunque ya nada podía hacerse para salvar al intruso.

La leona que protagonizó el episodio fue apartada y no sufrió daños, ya que los cuidadores lograron controlarla sin recurrir a elementos de castigo o a armas de fuego. Esto fue posible gracias al entrenamiento previo y a la presencia permanente de especialistas.

El impacto en el animal: estrés, vigilancia y semanas de monitoreo

Tras el ataque, el departamento veterinario del parque confirmó que la leona quedó en estado de estrés y shock, debido a la irrupción repentina de un desconocido en su territorio. El ingreso de un humano, en un contexto no habitual y sin mediación de cuidadores, puede interpretarse como una amenaza por parte del animal.

El director del área, Thiago Nery, explicó que el comportamiento de la leona será monitoreado durante las próximas semanas por veterinarios, biólogos y zootecnistas. Este seguimiento es clave para garantizar que el episodio no deje secuelas emocionales ni altere su conducta habitual.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Zoológico Ataque
Notas relacionadas
Siniestro: un zoológico pide "donaciones" de mascotas para alimentar a los tigres y leones
Tragedia: el brutal momento en que un toro embistió y mató a un joven en una corrida
Granizo en el AMBA: qué dice el SMN sobre la tormenta que llega este domingo

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar