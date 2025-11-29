El SMN confirmó cuándo vuelven las lluvias y tormentas severas a Buenos Aires este fin de semana

Además, las lluvias y tormentas alcanzarían a Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes
El SMN difundió una serie de medidas para reducir riesgos durante episodios de tormentas severas:
- No sacar la basura y retirar objetos que bloqueen desagües.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.
- Mantenerse lejos de playas, ríos, lagunas o piletas para evitar descargas eléctricas.
- Estar atentos ante posible caída de granizo.
- Seguir los avisos oficiales y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cuáles son los niveles de alerta meteorológica del SMN
- Nivel rojo: fenómenos excepcionales con riesgo de desastres.
- Nivel naranja: fenómenos peligrosos para la población y el ambiente.
- Nivel amarillo: eventos con capacidad de daño y alteración de actividades cotidianas.
- Nivel verde: sin riesgos meteorológicos previstos.