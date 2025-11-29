El SMN confirmó cuándo vuelven las lluvias y tormentas severas a Buenos Aires este fin de semana

Además, las lluvias y tormentas alcanzarían a Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

El SMN difundió una serie de medidas para reducir riesgos durante episodios de tormentas severas:

No sacar la basura y retirar objetos que bloqueen desagües.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Mantenerse lejos de playas, ríos, lagunas o piletas para evitar descargas eléctricas.

Estar atentos ante posible caída de granizo.

Seguir los avisos oficiales y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cuáles son los niveles de alerta meteorológica del SMN