Actualidad
Servicio Meteorológico Nacional
LLuvias
Clima

El SMN confirmó cuándo vuelven las lluvias y tormentas severas a Buenos Aires este fin de semana

El mal clima puede regresar al AMBA y el organismo climático brindó recomendaciones de precaución.

El SMN confirmó cuándo vuelven las lluvias y tormentas severas a Buenos Aires(Foto: Telam).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó a través de su página oficial que las lluvias y tormentas fuertes regresarán a Buenos Aires durante el fin de semana. Además, difundió una serie de recomendaciones de seguridad ante posibles fenómenos severos.

De acuerdo con el organismo, este domingo se esperan fuertes precipitaciones en gran parte del país. En algunas provincias comenzarían desde la mañana y se extenderían durante toda la jornada.

En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, el temporal se haría sentir desde la tarde hasta la noche, afectando tanto al AMBA como a distintas localidades del interior, entre ellas:

  • Azul
  • Rauch
  • Tapalqué
  • Benito Juárez
  • Tandil
  • Alberti
  • Bragado
  • Chivilcoy
  • General Viamonte
El resto del territorio bonaerense también podría presentar tormentas intensas.

Además, las lluvias y tormentas alcanzarían a Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

El SMN difundió una serie de medidas para reducir riesgos durante episodios de tormentas severas:

  • No sacar la basura y retirar objetos que bloqueen desagües.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.
  • Mantenerse lejos de playas, ríos, lagunas o piletas para evitar descargas eléctricas.
  • Estar atentos ante posible caída de granizo.
  • Seguir los avisos oficiales y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cuáles son los niveles de alerta meteorológica del SMN

  • Nivel rojo: fenómenos excepcionales con riesgo de desastres.
  • Nivel naranja: fenómenos peligrosos para la población y el ambiente.
  • Nivel amarillo: eventos con capacidad de daño y alteración de actividades cotidianas.
  • Nivel verde: sin riesgos meteorológicos previstos.

