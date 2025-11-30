En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Servicio Meteorológico Nacional
AMBA
Pronóstico

Granizo en el AMBA: qué dice el SMN sobre la tormenta que llega este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos por tormentas fuertes, ráfagas intensas y posible caída de granizo. Solo Santa Cruz y Tierra del Fuego quedan fuera del área afectada.

Granizo en el AMBA: qué dice el SMN sobre la tormenta que llega este domingo

Granizo en el AMBA: qué dice el SMN sobre la tormenta que llega este domingo

El mal tiempo vuelve a tomar protagonismo en gran parte de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes y fenómenos severos que impactarán este sábado y domingo en la mayor parte del país, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Leé también Tormentas, granizo y alerta: cómo estará el tiempo en el AMBA y las provincias
Tormentas, granizo y alerta: el tiempo en el AMBA y las provincias este fin de semana. (Foto: archivo)

Las advertencias meteorológicas incluyen tormentas intensas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 80 km/h y posible caída de granizo, un combo que se repetirá de manera despareja en distintas provincias y que obliga a extremar las precauciones.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el fenómeno se desarrolla sobre un extenso sistema de inestabilidad que se desplaza de oeste a este y que abarca la mayor parte del mapa. Solo Santa Cruz y Tierra del Fuego quedan fuera de las zonas alertadas, lo que convierte a la situación en una de las más amplias y generalizadas de las últimas semanas.

Cómo afectarán las tormentas al AMBA

El AMBA será una de las regiones más comprometidas durante la tarde y la noche. El SMN prevé que la llegada del frente de tormentas genere:

  • Lluvias intensas en cortos períodos, que podrían provocar anegamientos repentinos.

  • Descargas eléctricas frecuentes, incluso lejos del núcleo de la tormenta.

  • Granizo de distinto tamaño, con riesgo para vehículos, techos y estructuras.

  • Ráfagas de viento superiores a 80 km/h, especialmente en zonas abiertas.

El organismo advierte que el mal tiempo podría extenderse durante gran parte de la jornada, con momentos de mejora temporaria que no significarán el fin del evento.

lluvias en el amba.jpg

Alerta naranja en algunas regiones

En varias provincias del centro, el litoral y el noreste, las alertas suben un escalón hacia el nivel naranja, lo que indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes.

En estos sectores, los especialistas no descartan:

  • Tormentas severas con granizo de mayor tamaño

  • Ráfagas intensas con potencial para causar daños

  • Lluvias muy abundantes en períodos cortos

  • Cortes de energía debido a la caída de cables o interferencias eléctricas

Este tipo de alertas requiere atención permanente y la planificación de medidas preventivas por parte de la población.

¿Cuánta lluvia se espera?

El SMN detalló que las tormentas podrán dejar entre 30 y 70 milímetros de precipitación acumulada, aunque no se descarta que en algunos puntos los valores sean superados de forma puntual debido a la intensidad de las celdas convectivas.

Estos acumulados, sumados al arrastre del agua en zonas urbanas, pueden generar anegamientos repentinos, sobre todo en áreas con drenaje insuficiente o desagües obstruidos.

Por qué se producen estas tormentas intensas

Los meteorólogos explican que estas tormentas están asociadas a un sistema frontal frío que avanza desde el sur y se encuentra con aire cálido y húmedo proveniente del norte. Esa combinación crea un ambiente muy inestable que favorece:

  • El rápido desarrollo de nubes de gran altura

  • La formación de granizo

  • La intensificación de ráfagas de viento

  • Lluvias torrenciales concentradas

Este tipo de escenarios suele darse con mayor frecuencia durante la primavera y el verano, aunque este año la inestabilidad ha sido más persistente.

Zonas más afectadas

Las alertas abarcan parcial o totalmente a:

  • Buenos Aires

  • Ciudad de Buenos Aires

  • Córdoba

  • Santa Fe

  • Entre Ríos

  • Corrientes

  • Chaco

  • Santiago del Estero

  • Tucumán

  • Salta

  • Jujuy

  • La Rioja

  • Catamarca

  • San Juan

  • Mendoza

  • San Luis

  • La Pampa

  • Neuquén

  • Río Negro

  • Chubut

Es decir, casi todo el país, con sectores donde la población deberá estar atenta a la evolución del clima y a los avisos que renueve el SMN.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Servicio Meteorológico Nacional AMBA Granizo Clima
Notas relacionadas
Una diputada libertaria "celebró" la caída de granizo y luego tuvo que salir a disculparse
Diluvio, viento y granizo: cuáles fueron los destrozos que dejó la tormenta y cómo seguirá el tiempo
El SMN confirmó cuándo vuelven las lluvias y tormentas severas a Buenos Aires este fin de semana

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar