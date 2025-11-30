Granizo en el AMBA: qué dice el SMN sobre la tormenta que llega este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos por tormentas fuertes, ráfagas intensas y posible caída de granizo. Solo Santa Cruz y Tierra del Fuego quedan fuera del área afectada.
El mal tiempo vuelve a tomar protagonismo en gran parte de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes y fenómenos severos que impactarán este sábado y domingo en la mayor parte del país, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las advertencias meteorológicas incluyen tormentas intensas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 80 km/h y posible caída de granizo, un combo que se repetirá de manera despareja en distintas provincias y que obliga a extremar las precauciones.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el fenómeno se desarrolla sobre un extenso sistema de inestabilidad que se desplaza de oeste a este y que abarca la mayor parte del mapa. Solo Santa Cruz y Tierra del Fuego quedan fuera de las zonas alertadas, lo que convierte a la situación en una de las más amplias y generalizadas de las últimas semanas.
Cómo afectarán las tormentas al AMBA
El AMBA será una de las regiones más comprometidas durante la tarde y la noche. El SMN prevé que la llegada del frente de tormentas genere:
Lluvias intensas en cortos períodos, que podrían provocar anegamientos repentinos.
Descargas eléctricas frecuentes, incluso lejos del núcleo de la tormenta.
Granizo de distinto tamaño, con riesgo para vehículos, techos y estructuras.
Ráfagas de viento superiores a 80 km/h, especialmente en zonas abiertas.
El organismo advierte que el mal tiempo podría extenderse durante gran parte de la jornada, con momentos de mejora temporaria que no significarán el fin del evento.
Alerta naranja en algunas regiones
En varias provincias del centro, el litoral y el noreste, las alertas suben un escalón hacia el nivel naranja, lo que indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes.
En estos sectores, los especialistas no descartan:
Tormentas severas con granizo de mayor tamaño
Ráfagas intensas con potencial para causar daños
Lluvias muy abundantes en períodos cortos
Cortes de energía debido a la caída de cables o interferencias eléctricas
Este tipo de alertas requiere atención permanente y la planificación de medidas preventivas por parte de la población.
¿Cuánta lluvia se espera?
El SMN detalló que las tormentas podrán dejar entre 30 y 70 milímetros de precipitación acumulada, aunque no se descarta que en algunos puntos los valores sean superados de forma puntual debido a la intensidad de las celdas convectivas.
Estos acumulados, sumados al arrastre del agua en zonas urbanas, pueden generar anegamientos repentinos, sobre todo en áreas con drenaje insuficiente o desagües obstruidos.
Por qué se producen estas tormentas intensas
Los meteorólogos explican que estas tormentas están asociadas a un sistema frontal frío que avanza desde el sur y se encuentra con aire cálido y húmedo proveniente del norte. Esa combinación crea un ambiente muy inestable que favorece:
El rápido desarrollo de nubes de gran altura
La formación de granizo
La intensificación de ráfagas de viento
Lluvias torrenciales concentradas
Este tipo de escenarios suele darse con mayor frecuencia durante la primavera y el verano, aunque este año la inestabilidad ha sido más persistente.
Zonas más afectadas
Las alertas abarcan parcial o totalmente a:
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Entre Ríos
Corrientes
Chaco
Santiago del Estero
Tucumán
Salta
Jujuy
La Rioja
Catamarca
San Juan
Mendoza
San Luis
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Chubut
Es decir, casi todo el país, con sectores donde la población deberá estar atenta a la evolución del clima y a los avisos que renueve el SMN.