Granizo en el AMBA: qué dice el SMN sobre la tormenta que llega este domingo

Lluvias intensas en cortos períodos , que podrían provocar anegamientos repentinos.

Descargas eléctricas frecuentes , incluso lejos del núcleo de la tormenta.

Granizo de distinto tamaño , con riesgo para vehículos, techos y estructuras.

Ráfagas de viento superiores a 80 km/h, especialmente en zonas abiertas.

El organismo advierte que el mal tiempo podría extenderse durante gran parte de la jornada, con momentos de mejora temporaria que no significarán el fin del evento.

lluvias en el amba.jpg

Alerta naranja en algunas regiones

En varias provincias del centro, el litoral y el noreste, las alertas suben un escalón hacia el nivel naranja, lo que indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes.

En estos sectores, los especialistas no descartan:

Tormentas severas con granizo de mayor tamaño

Ráfagas intensas con potencial para causar daños

Lluvias muy abundantes en períodos cortos

Cortes de energía debido a la caída de cables o interferencias eléctricas

Este tipo de alertas requiere atención permanente y la planificación de medidas preventivas por parte de la población.

¿Cuánta lluvia se espera?

El SMN detalló que las tormentas podrán dejar entre 30 y 70 milímetros de precipitación acumulada, aunque no se descarta que en algunos puntos los valores sean superados de forma puntual debido a la intensidad de las celdas convectivas.

Estos acumulados, sumados al arrastre del agua en zonas urbanas, pueden generar anegamientos repentinos, sobre todo en áreas con drenaje insuficiente o desagües obstruidos.

Por qué se producen estas tormentas intensas

Los meteorólogos explican que estas tormentas están asociadas a un sistema frontal frío que avanza desde el sur y se encuentra con aire cálido y húmedo proveniente del norte. Esa combinación crea un ambiente muy inestable que favorece:

El rápido desarrollo de nubes de gran altura

La formación de granizo

La intensificación de ráfagas de viento

Lluvias torrenciales concentradas

Este tipo de escenarios suele darse con mayor frecuencia durante la primavera y el verano, aunque este año la inestabilidad ha sido más persistente.

Zonas más afectadas

Las alertas abarcan parcial o totalmente a:

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

Corrientes

Chaco

Santiago del Estero

Tucumán

Salta

Jujuy

La Rioja

Catamarca

San Juan

Mendoza

San Luis

La Pampa

Neuquén

Río Negro

Chubut

Es decir, casi todo el país, con sectores donde la población deberá estar atenta a la evolución del clima y a los avisos que renueve el SMN.