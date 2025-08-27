En vivo Radio La Red
Corrida fatal

Tragedia: el brutal momento en que un toro embistió y mató a un joven en una corrida

El torero era un joven de 22 años. El animal le produjo heridas tan graves que pese a ser socorrido en la arena, no pudieron salvarlo. Reaviva el debate sobre que se mantengan las corridas de toros, pese a su crueldad.

Roberto Adrián Maidana
Conmoción en Lisboa. Un toro embistió y mató a un torero que era una joven promesa. (foto: Captura de TV)

La rueda de toreo en Lisboa terminó en una tragedia. Como sucede concierta frecuencia. Lo que se monta para celebrar las habilidades de una persona que se planta delante de un toro, terminó mal. Ya se sabe que al toro se lo va hiriendo durante la corrida, así su fiereza y peligrosidad disminuyen, hasta que el momento culminante llega. El torero debe matar al toro y recibe una puntuación por su tarea. Si lo hace muy bien, como premio a su "faena", puede recibir las dos orejas que se cortan al animal ya muerto.

Todo ese aspecto de crueldad hacia el animal es lo que se critica por los grupos que quieren que las corridas se prohíban para siempre. Pero en este caso, en Lisboa, todo terminó de manera no deseada: el torero murió por las heridas que le causó el toro.

Una corrida de toros, terminó en tragedia

El torero Manuel María Trindade, de 22 años, salió al ruedo para su corrida en la arena de Lisboa. Era una joven promesa dentro de los toreros.

El momento en que el toro embiste al torero de solo 22 años. Murió poco después por la gravedad de las heridas. (foto: Gentileza R3)

Trindade era una promesa con proyección en la tauromaquia. Tanto que ya se había presentado en algunas plazas de España, el lugar más "calificado" para las corridas. Portugal es como un lugar menor o preparatorio.

Como se inician las corridas, Trindade se paró en el medio de la arena (una pista circular), sobre un extremo, el toro se paró y lo miraba atentamente. En ese desafío que se da en el comienzo de las corridas. El toreo, con gritos y pequeños movimientos, incita al toro para avanzar.

De pronto, el toro, salió de su estatismo y comenzó a dar rápidos pasos sobre la arena hacia el torero. Llegó ya con una potencia especial, que le impidió a Trindade hacer las "magias" (pasos con la capa o sin ella) y lograr que el animal pase junto a sin tocarlo.

Esta vez, no funcionó. El toro bajo la cabeza y se fue sobre Trindade y lo embistió por completo. Sobre todo, con la lesión más seria que puede producir un animal de lidia: en la zona de la arteria femoral, que puede producir la muerte desangrándose en pocos minutos.

El toro embistió con tan fuerza, que se llevó a la rastra a los demás compañeros de Trindade que fueron en su ayuda. El toro sólo se detuvo cuando se estrelló contra el muro de contención, pero con varios de los hombres que también se golpearon con fuerza.

Solo cuando el toro se retiró, pudieron cumplir con su tarea ante este tipo de emergencias: mover sus capas (llamadas "verónica") para distraerlo y retirarlo lo más lejos posible. Entonces, se pudo ver que Trindade, malherido, tendido junto a la empalizada.

La ayuda fue inútil para salvar a Trindade

Tras ser atendido inicialmente en la enfermería de la plaza, el joven fue trasladado al Hospital de San José, donde ingresó en coma inducido. Pese a los esfuerzos médicos, las lesiones cerebrales resultaron irreversibles y falleció más tarde mientras estaba internado.

La noticia conmovió al mundo taurino portugués. Trindade era considerado una joven promesa dentro de los forcados - los toreros de Portugal - y su fallecimiento despertó un alud de mensajes de pesar de compañeros, aficionados y figuras del toreo.

Pero a la par de los mensajes en apoyo a su familia y el recuerdo cálido de la joven promesa, las redes sociales volvieron sobre el interminable debate sobre la legalidad y continuidad de las corridas de toros. Por la crueldad contra los animales que lo van debilitando con profundas heridas hasta que el torero, culmina su tarea, matando al toro. Esta vez, la vehemencia de un animal de 760 kilos, pudo más y la noticia es la muerte del torero.

