En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Papa León XIV
Video
La primera misa de León XIV en el país

Video: León XIV en Argentina, las imágenes aéreas de la multitudinaria misa en Palermo

Más de dos millones de personas participaron de la celebración encabezada por el Papa en el Monumento de los Españoles. Durante la homilía, recordó a Francisco, se refirió a las dificultades que atraviesan las familias y pidió mantener la esperanza frente a las crisis.

Video: León XIV en Argentina

Video: León XIV en Argentina, las imágenes aéreas de la multitudinaria misa en Palermo. (Foto: Reuters).

La misa que el papa León XIV encabezó este lunes en el barrio porteño de Palermo convocó a más de dos millones de personas y dejó imágenes de una concentración multitudinaria en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. Las tomas aéreas permitieron dimensionar la convocatoria sobre la avenida Del Libertador, en uno de los acontecimientos centrales de su visita a la Argentina.

Leé también Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la masiva convocatoria y la misa
Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la misa en Palermo (Foto: Reuters)

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, compartió un registro de la movilización y describió la magnitud de la convocatoria. “¡Emocionante! Más de 2 millones de personas en la Ciudad recibiendo al Papa León XIV", expresó.

Más de dos millones de personas participaron de la celebración encabezada por el Papa en el Monumento de los Españoles. (Foto: Reuters)

Más de dos millones de personas participaron de la celebración encabezada por el Papa en el Monumento de los Españoles. (Foto: Reuters)

La celebración tuvo un significado especial por tratarse de la primera misa del actual pontífice en el país. La última visita de un líder de la Iglesia Católica a la Argentina había sido la de Juan Pablo II, en abril de 1987, hace 39 años.

El mensaje de León XIV sobre las familias argentinas

Durante la ceremonia, León XIV manifestó su emoción por el recibimiento de los fieles y destacó la importancia de la fe como elemento de unión para la comunidad católica.

Mi visita a esta tierra me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”, expresó al comienzo de la celebración.

En su homilía, el Papa también abordó las dificultades que atraviesan los hogares y enumeró distintos problemas sociales y económicos que impactan en la vida cotidiana. Entre ellos mencionó la inestabilidad, la falta de oportunidades laborales, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que afectan a los jóvenes.

“Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”, señaló.

Además, convocó a las familias a fortalecer la vida religiosa dentro de sus hogares y a sostener los espacios de oración y encuentro comunitario.

El recuerdo de Francisco, uno de los momentos más emotivos de la misa

Otro de los pasajes destacados de la homilía fue el homenaje al papa Francisco, quien también había estado al frente de la Arquidiócesis de Buenos Aires antes de su elección como pontífice.

León XIV lo recordó con especial emoción y tuvo dificultades para continuar su discurso al mencionarlo frente a los fieles. “Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad. Lo expresó con pasión”, manifestó, en una de las intervenciones más conmovedoras de la celebración.

El pontífice también profundizó en el papel de la familia como espacio de transmisión de la fe y destacó la importancia de compartir las prácticas religiosas en la vida cotidiana.

Durante la homilía, recordó a Francisco, se refirió a las dificultades que atraviesan las familias y pidió mantener la esperanza frente a las crisis. (Foto: Reuters)

Durante la homilía, recordó a Francisco, se refirió a las dificultades que atraviesan las familias y pidió mantener la esperanza frente a las crisis. (Foto: Reuters)

“La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”, sostuvo.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Celebró una misa multitudinaria en Palermo ante más de dos millones de personas.
  • Mensaje a las familias: Abordó dificultades sociales y económicas, y la importancia de la fe.
  • Homenaje emotivo: Recordó con emoción al Papa Francisco, expresando su pasión por la ciudad.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Papa León XIV Video Misa Palermo
Notas relacionadas
Las mejores imágenes de la misa del papa León XIV a los argentinos en Palermo
"Nuestro amado": el emotivo recuerdo de León XIV al papa Francisco durante su primera misa en Argentina
El papa León XIV recibió a cinco personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la iglesia

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar