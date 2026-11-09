Video: León XIV en Argentina, las imágenes aéreas de la multitudinaria misa en Palermo

“Mi visita a esta tierra me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”, expresó al comienzo de la celebración.

En su homilía, el Papa también abordó las dificultades que atraviesan los hogares y enumeró distintos problemas sociales y económicos que impactan en la vida cotidiana. Entre ellos mencionó la inestabilidad, la falta de oportunidades laborales, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que afectan a los jóvenes.

“Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”, señaló.

Además, convocó a las familias a fortalecer la vida religiosa dentro de sus hogares y a sostener los espacios de oración y encuentro comunitario.

El recuerdo de Francisco, uno de los momentos más emotivos de la misa

Otro de los pasajes destacados de la homilía fue el homenaje al papa Francisco, quien también había estado al frente de la Arquidiócesis de Buenos Aires antes de su elección como pontífice.

León XIV lo recordó con especial emoción y tuvo dificultades para continuar su discurso al mencionarlo frente a los fieles. “Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad. Lo expresó con pasión”, manifestó, en una de las intervenciones más conmovedoras de la celebración.

El pontífice también profundizó en el papel de la familia como espacio de transmisión de la fe y destacó la importancia de compartir las prácticas religiosas en la vida cotidiana.

Durante la homilía, recordó a Francisco, se refirió a las dificultades que atraviesan las familias y pidió mantener la esperanza frente a las crisis. (Foto: Reuters)

“La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”, sostuvo.