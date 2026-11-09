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Jubilados, AUH y más: cuánto pagaría ANSES en diciembre con el aumento, aguinaldo y bono

El organismo previsional proyecta una actualización en base al Relevamiento de Expectativas de Mercado, a la espera del índice oficial de inflación que difundirá el INDEC.

Cuánto pagaría ANSES en diciembre con el aumento

Cuánto pagaría ANSES en diciembre con el aumento, aguinaldo y bono (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicaría un incremento estimado del 1,8% en diciembre de 2026 sobre todas sus prestaciones, impulsado por las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Con esta suba estimada, la jubilación mínima se ubicaría en $748.229,97 de bolsillo -contemplando la inclusión del medio aguinaldo y el bono extraordinario-, mientras que la AUH general alcanzará los $162.484 brutos ($129.987,20 de pago neto directo al percibir el 80%).

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Quiénes son los primeros beneficiarios que cobrarán luego de los feriados (Foto: A24.com).

¿De qué depende el aumento definitivo de la ANSES para diciembre de 2026?

El porcentaje de actualización del 1,8% responde a una estimación técnica preliminar derivada del REM difundido por el Banco Central. No obstante, el porcentaje oficial y definitivo quedará sujeto al índice de inflación del mes de octubre, indicador que el INDEC dará a conocer de manera oficial este jueves 12 de noviembre a las 16.

Una vez validado dicho índice inflacionario, el organismo previsional oficializará las escalas definitivas mediante resolución para las prestaciones contributivas y no contributivas.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en diciembre con el aguinaldo y bono

La liquidación del último mes del año incluirá el pago proporcional del medio aguinaldo y la continuidad del refuerzo económico. De este modo, los ingresos totales estimados de bolsillo se estructuran de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: alcanza un total consolidado de $748.229,97, contemplando el haber actualizado, el aguinaldo y el bono de $70.000.

  • Jubilación máxima: se estima en un tope de $4.563.845,40.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): sube a un total estimado de $612.583,98.

  • PNC por Discapacidad y Vejez: se posiciona en $544.760,98.

  • PNC para Madres de 7 Hijos: equivalente al haber mínimo con refuerzo y aguinaldo, totaliza $748.229,97.

ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados y asignaciones familiares en noviembre

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¿Cuáles son los montos netos estimados para la AUH y el Complemento Leche?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) reflejará el impacto del porcentaje de movilidad, discriminando el porcentaje retenido habitualmente por el organismo:

  • AUH General (por menor): monto bruto de $162.484, efectivizándose un pago directo del 80% equivalente a $129.987,20 (el 20% restante queda retenido hasta la presentación de libretas).

  • AUH con Discapacidad: monto bruto de $529.059, con un pago directo del 80% fijado en $423.247,20.

  • Zona 1 (AUH General): aumenta a $211.230 por menor y $687.778 en casos de discapacidad.

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): se proyecta en $61.287.

Cabe destacar que la ANSES liquida el 100% de la AUH sin retenciones a los titulares con niños de hasta 5 años, gracias a la validación automática de los controles sanitarios mediante el Ministerio de Salud (Resolución 508/2026).

¿Cómo se modifican las escalas y rangos de las asignaciones familiares del SUAF?

El esquema del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) ajustará sus topes de ingresos y montos por rangos familiares. Los nuevos topes de corte se elevarán a $3.330.707 por integrante y a $6.661.414 por grupo familiar total.

Las escalas estimadas por hijo se distribuirán de la siguiente forma:

  • Rango 1: $81.253

  • Rango 2: $54.811

  • Rango 3: $33.153

  • Rango 4: $17.109

En tanto, las asignaciones por hijo con discapacidad se fijarán en:

  • Rango 1: $264.542

  • Rango 2: $187.149

  • Rango 3: $118.115

Por último, las asignaciones de pago único y complementarias se acoplarán a los siguientes valores estimativos:

  • Nacimiento: $94.710

  • Matrimonio: $141.808

  • Adopción: $566.229

  • Ayuda Escolar Anual: se mantiene fija en $85.000.

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