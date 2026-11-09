Jubilados, AUH y más: cuánto pagaría ANSES en diciembre con el aumento, aguinaldo y bono

Jubilación mínima: alcanza un total consolidado de $748.229,97 , contemplando el haber actualizado, el aguinaldo y el bono de $70.000.

Jubilación máxima: se estima en un tope de $4.563.845,40 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): sube a un total estimado de $612.583,98 .

PNC por Discapacidad y Vejez: se posiciona en $544.760,98 .

PNC para Madres de 7 Hijos: equivalente al haber mínimo con refuerzo y aguinaldo, totaliza $748.229,97.

ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados y asignaciones familiares en noviembre

¿Cuáles son los montos netos estimados para la AUH y el Complemento Leche?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) reflejará el impacto del porcentaje de movilidad, discriminando el porcentaje retenido habitualmente por el organismo:

AUH General (por menor): monto bruto de $162.484 , efectivizándose un pago directo del 80% equivalente a $129.987,20 (el 20% restante queda retenido hasta la presentación de libretas).

AUH con Discapacidad: monto bruto de $529.059 , con un pago directo del 80% fijado en $423.247,20 .

Zona 1 (AUH General): aumenta a $211.230 por menor y $687.778 en casos de discapacidad.

Complemento Leche (Plan 1000 Días): se proyecta en $61.287.

Cabe destacar que la ANSES liquida el 100% de la AUH sin retenciones a los titulares con niños de hasta 5 años, gracias a la validación automática de los controles sanitarios mediante el Ministerio de Salud (Resolución 508/2026).

¿Cómo se modifican las escalas y rangos de las asignaciones familiares del SUAF?

El esquema del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) ajustará sus topes de ingresos y montos por rangos familiares. Los nuevos topes de corte se elevarán a $3.330.707 por integrante y a $6.661.414 por grupo familiar total.

Las escalas estimadas por hijo se distribuirán de la siguiente forma:

Rango 1: $81.253

Rango 2: $54.811

Rango 3: $33.153

Rango 4: $17.109

En tanto, las asignaciones por hijo con discapacidad se fijarán en:

Rango 1: $264.542

Rango 2: $187.149

Rango 3: $118.115

Por último, las asignaciones de pago único y complementarias se acoplarán a los siguientes valores estimativos: