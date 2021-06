No los dejaron dormir por cantar a los gritos y les dedicaron una devolución como jurados que se volvió viral

Este es el escrito que les dedicaron:

"Para la gente que nos mantuvo despiertos toda la noche cantando y gritando en su balcón

Gracias por su épica actuación. Su terraza mira a 115 ventanas, así que de verdad tuvieron el escenario perfecto. Estoy seguro de que están ansiosos por escuchar nuestro veredicto.

2:23 am "Pinball Wizard" - The Who

Terrible. 3 puntos de 10. Su performance causaría más vergüenza a la banda que la actitud liberal de Peter Townsend.

3:14 am "Walk this way" - Aerosmith

La puntuación más baja de todas. 1 de 10. Odio esa canción. Para mí, siempre ha estado bajo la sombra de "Dude looks like a lady". Como sea, es pegajosa. Tan pegajosa que se convirtió en su eslogan de la noche, repetido cada diez minutos más o menos. Literalmente era cada vez más chistoso.

8:20 am "Tiny Dancer" - Elton John

La verdad es que estuvo muy bien. 7 de 10. Siempre lo he dicho. Si te van a despertar luego de dormir dos horas, más vale que sea por unos idiotas gritar "Tiny Dancer".

9:10 am "Friday I'm in Love" - The Cure

Se volvieron a caer. 2 de 10. En la primera línea cantaron "No me importa si el lunes es azul". Juzgando por lo ebrios que estaban a esta altura, les aseguro que desde su martes hasta su jueves será todo muy, muy azul.

Cuando terminó la canción, uno de ustedes miró por encima de nuestro jardín y luego abrazo al otro. Hicieron un gesto hacia la hermosa mañana soleada y sonrieron como diciendo, sí, lo hicimos excelente.

Los odio".