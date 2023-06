Ola polar en Argentina 2023: hasta cuándo se queda el frío extremo

El reconocido meteorólogo Fernando Confessorese ofreció sus perspectivas sobre el clima y afirmó el martes: "Aunque la mañana se presenta fría en la Ciudad, no hay nada que perturbe más cuando las temperaturas son bajas que un día soleado... y eso es precisamente lo que ocurrirá hoy. Por lo demás, no se preocupen, no habrá lluvias en toda la semana".

En relación al fin de semana largo, se espera un incremento en la movilización de personas hacia Buenos Aires y otras regiones del país. El viernes, la jornada comenzará con una mínima de 7°C y una máxima de 15°C en la capital.

A medida que se acerca el Día del Padre, se aconseja a las familias que se abriguen si planean salir de sus hogares, pero también estén preparadas para despojarse de algunas capas de ropa. Aunque se espera un cielo nublado, la temperatura máxima alcanzará los 16°C y continuará en aumento, llegando a un lunes sin sol pero con una máxima de 19°C.

Según el informe trimestral del SMN, que abarca hasta finales de julio, se prevé una mayor probabilidad de lluvias normales o superiores a lo normal para esta época del año en Mendoza, el sur de San Juan y el oeste de San Luis. Asimismo, se pronostican lluvias dentro del promedio en La Pampa, el oeste y sudoeste de Buenos Aires, el este de San Luis, el oeste de Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, el este de Catamarca, el centro y este de Salta, y en el oeste del NOA (Noroeste Argentino) y norte de Cuyo, no se proporciona un pronóstico debido a que se encuentra en la Estación Seca, un período caracterizado por la escasez de lluvias.

A medida que los días avanzan, la expectativa de lluvias se desvanece en la Ciudad de Buenos Aires, ya que el frío polar continúa dominando la región. Los habitantes de la capital argentina deben prepararse para mantenerse abrigados durante el fin de semana largo y disfrutar de las festividades del Día del Padre bajo temperaturas frescas pero estables.

Mientras tanto, los pronósticos del SMN indican que en las próximas semanas se espera un patrón de lluvias normales o por encima de lo normal en varias regiones del país. Estas incluyen Mendoza, sur de San Juan y oeste de San Luis, donde se espera una mayor probabilidad de precipitaciones. Asimismo, se prevén lluvias dentro del promedio en áreas como La Pampa, oeste y sudoeste de Buenos Aires, este de San Luis, oeste de Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, este de Catamarca, centro y este de Salta, y el este de Jujuy.

Es importante que las autoridades y la población estén atentas a los pronósticos y tomen las medidas necesarias para enfrentar las condiciones climáticas que se avecinan. La ola de frío polar y la ausencia de lluvias plantean desafíos en términos de salud, infraestructura y actividades al aire libre.

A pesar de la inclemencia del clima, los argentinos se preparan para disfrutar del fin de semana largo y celebrar el Día del Padre con sus seres queridos. Aunque el sol se mantendrá esquivo, el espíritu festivo y el amor familiar brindarán el calor necesario para superar las bajas temperaturas.