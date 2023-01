Otro peligroso desafío viral en TikTok: ocho niños terminaron intoxicados tras ingerir clonazepam en una escuela

En la última semana, por lo menos ocho estudiantes se han intoxicado por el fármaco en Nuevo León y la Ciudad de México; algunos de ellos en sus mismas escuelas, en donde tuvieron que recibir atención con urgencia para contrarrestar los efectos del ansiolítico.

“El último que se duerma, gana”: el peligroso reto viral

tiktok4.jpg Preocupación por otro reto viral en Tiktok (Foto: archivo).

“El último que se duerma, gana” es el eslogan con el que también se viralizó esta práctica en esta plataforma de videos muy popular entre los más jóvenes, en donde hay varios videos de personas grabándose mientras toman las pastillas para observar sus efectos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México señaló en un comunicado que los menores fueron atendidos en la propia escuela por médicos que confirmaron su intoxicación “por el consumo de un medicamento controlado”. En tanto, en Nuevo León los estudiantes pudieron retirarse por sus propios medios.

“Nos enteramos de estos tres casos y se solicitó el apoyo del municipio. Para cuando acudió (el personal sanitario), se habían retirado los niños”, dijo en una conferencia de prensa Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud local. “Desafortunadamente, los retos que se difunden a través de las redes muchas veces ponen en riesgo la salud de las personas”, agregó.

Conmoción en Santa Fe: una nena de 12 años murió al intentar cumplir un reto viral de TikTok

Milagros_TikTok.png Milagros murió mientras intentaba realizar un reto viral de la red social TikTok.

Milagros, la nena de 12 años que fue encontrada muerta en las últimas horas en su casa de la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, en el Gran Rosario, transmitió en vivo el reto de TikTok y el momento de su muerte quedó registrado en un hecho que causó conmoción en Santa Fe.

El fallecimiento se produjo por un reto viral de TikTok. Según los resultados de las pericias, la menor perdió la vida por ahorcamiento y no se detectaron signos de abuso ni participación de terceros.

La tía de la víctima, Laura Luque, confirmó que en el celular de la menor se encontró con el video. La mujer explicó que había ingresado a una videollamada para realizar el "desafío del apagón" y la grabación siguió hasta que su papá se encontró con el cuerpo de su hija sin vida.

Murió en un desafío de TikTok 1.jpg Milagros, la nena de 12 años que fue encontrada sin vida en su casa de Capitán Bermúdez al realizar el "desafío del apagón”.

La tía reconoció: "Hay un video donde Milagros se filmó desde un principio hasta el final, que siguió grabando hasta que su papá llegó y la encontró muerta". La familia de la menor confirmó que su muerte fue transmitida en vivo por TikTok a sus compañeros de escuela. La Justicia secuestró el teléfono de la menor para peritarlo y pudo comprobar que allí estaba el video de la menor.

“Milagros era una nena muy inteligente. Era muy educada, muy consciente de todo lo que pasaba en las redes sociales. Por lo que sabemos, le mandaron un enlace los compañeros de la escuela. Ella lo abrió y entró en una videollamada grupal”, reconoció su tía Laura en diálogo con Radio 2 de Rosario.

"No entiendo cómo hay chicos que te dicen que si no hacés un desafío, sos una cagona. Yo no voy a parar hasta saber qué pasó con Milagros. Ella no hubiese sido capaz de quitarse la vida”, dijo.