Pablo González, titular de YPF: "El offshore se desarrolla en la Argentina hace mucho tiempo"

“Ese gas lo consumen también los ambientalistas que fueron a quejarse a las playas de Mar del Plata y lo consume el juez que hizo lugar al amparo presentado por algunas ONGs y apareció después festejando con los abogados ambientalistas”, recalcó.

En esta línea, González aseguró que “el offshore se desarrolla en la Argentina hace mucho tiempo” y que “todo esto no es novedoso y no es la primera vez que pasa. Lo que sucede es que como se desarrolla en el sur del país y muchos no se habían dado por notificados”.

YPF

“Esta es una exploración que puede resultar muy beneficiosa para la matriz energética nacional. Siempre se busca mitigar y reducir al mínimo el peligro de contaminación que produce toda actividad que realiza el hombre”, recalcó.

Y dijo que “se han hecho audiencias públicas y han intervenido 14 estamentos del Estado que han aprobado esta exploración. Y se ha frenado con un fallo judicial que ha sido dictado en vista aparte; es decir el juez recibe un papel y al otro día este hace lugar a una medida cautelar”.

Por último, subrayó: “Falta un debate profundo en este tema, sobre todo cuando ya existe la exploración offshore, cuando ya existe en la Argentina, insisto: yo vivo ahí, mis hijos viven ahí, mi madre, vive mi familia. Llama la atención entonces, semejante movida mediática y política por otro lado con este tema”.

Y concluyó: “En la Argentina no hemos tenido derrames como los que fueron noticia hace unos diez días en las costas de Perú. La mayoría de los derrames en el mundo, son por malas operaciones de los barcos que transportan crudo, no por las plataformas. No hay antecedentes que hayan sucedido ese tipo de cosas, por lo menos en nuestro país últimamente y en nuestras costas”.