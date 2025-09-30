Cambio en las Becas Progresar 2025: qué hacer para cobrar las cuotas estímulo

Además, quienes finalicen el año sin materias pendientes podrán acceder a cuotas extra por rendimiento académico.

Qué actividades cuentan como extensión formativa

Las cuotas estímulo de Progresar están vinculadas a proyectos extracurriculares que favorecen la formación integral de los estudiantes. Entre ellas se incluyen:

Actividades deportivas.

Ajedrez educativo.

Ferias de ciencias.

Producción en medios escolares.

Debate joven.

Proyectos escolares especiales.

Educación solidaria.

Jornadas educativas o comunitarias.

Juegos de rol (Naciones Unidas, Concejal por un día, Parlamentos estudiantiles).

Acciones con organizaciones sociales o comunitarias.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar Obligatorio

El programa está dirigido a estudiantes que cumplan con las siguientes condiciones:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.

Que los ingresos propios y del grupo familiar no superen 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (salvo excepciones por pensión no contributiva por invalidez).

Acreditar condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias establecidas por el programa.

Cumplir con las exigencias académicas del Reglamento Progresar .

Tener el esquema de vacunación completo o en curso, según corresponda a la edad.

De esta manera, quienes cumplan con todos los requisitos podrán asegurar el cobro de las cuotas estímulo 2025, que se suman al esquema regular de la beca.