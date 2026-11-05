Visita del papa León XIV: qué estaciones de subte estarán cerradas desde el 8 de noviembre

Línea A

Los trenes circularán entre San Pedrito y Sáenz Peña. No estarán habilitadas las siguientes estaciones:

Plaza de Mayo

Perú

Piedras

Miserere

Lima

Línea B

El servicio funcionará entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay. Las estaciones cerradas serán:

Medrano (por obras)

Leandro N. Alem

Florida

Carlos Pellegrini

Pueyrredón

Línea C

Los trenes circularán entre Constitución y Diagonal Norte, con egreso exclusivo en esta última estación.

Permanecerán cerradas:

Lavalle (por obras)

Independencia (por obras)

Retiro

San Martín

Avenida de Mayo

Línea D

El recorrido estará limitado al tramo comprendido entre Congreso de Tucumán y Tribunales.

Las estaciones que no funcionarán serán:

Catedral

9 de Julio

Pueyrredón

Línea E

Será una de las líneas con mayores restricciones. Los trenes circularán entre Plaza de los Virreyes y San José.

Las estaciones cerradas serán:

Urquiza (por obras)

Entre Ríos (por obras)

Retiro

Catalinas

Correo Central

Bolívar

Belgrano

Independencia

Jujuy

Línea H

El servicio estará disponible entre Hospitales y Facultad de Derecho.

Las estaciones que permanecerán cerradas son:

Santa Fe

Corrientes

Once

Humberto 1°

Cómo funcionará el subte el martes 10 de noviembre

A diferencia de lo que ocurrirá durante el domingo y el lunes, el martes está previsto que todas las líneas recuperen sus recorridos habituales, con las excepciones correspondientes a las estaciones que continúan cerradas por obras.

Los servicios funcionarán con los horarios de un día hábil. De todos modos, el esquema podrá modificarse si las autoridades detectan situaciones que representen un riesgo para la seguridad, aglomeraciones o dificultades operativas.

La Línea D extenderá su horario hasta la madrugada del miércoles

Por la Misa de Jóvenes prevista para el martes 10 en la intersección de las avenidas Sarmiento y Figueroa Alcorta, se implementará un dispositivo especial de transporte para facilitar el regreso de los asistentes.

En ese marco, la Línea D extenderá su funcionamiento hasta la 1.30 de la madrugada del miércoles 11 de noviembre y tendrá dos recorridos especiales.

Hacia Catedral: los pasajeros podrán abordar en Plaza Italia. Las estaciones Pueyrredón y 9 de Julio estarán habilitadas únicamente para el descenso.

Hacia Congreso de Tucumán: se podrá subir en Palermo y bajar en Juramento y Olleros, donde también estará permitido exclusivamente el egreso.

Por su parte, la Línea H tendrá un servicio especial de conexión con la Línea D. Las estaciones Pueyrredón y Once estarán habilitadas únicamente para el descenso de pasajeros.

Las modificaciones forman parte del operativo de movilidad y seguridad organizado por la Ciudad ante la llegada del Sumo Pontífice y la convocatoria prevista para las celebraciones religiosas en Palermo.