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Papa León XIV en Argentina

Visita del papa León XIV: qué estaciones de subte estarán cerradas desde el 8 de noviembre

El operativo de seguridad por las misas que encabezará el Sumo Pontífice en Palermo modificará el funcionamiento de toda la red de subterráneos.

Visita del papa León XIV: qué estaciones de subte estarán cerradas 

Visita del papa León XIV: qué estaciones de subte estarán cerradas 

La llegada del papa León XIV a la Argentina obligará a modificar la circulación del transporte público en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las medidas previstas, el Gobierno porteño dispuso un esquema especial para los subtes, con recorridos limitados y estaciones que permanecerán cerradas por razones de seguridad.

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El papa León XIV y sus tres misas solemnes y multitudinarias: Buenos Aires, Córdoba y Luján. (Foto: A24.com)

Los cambios comenzarán el domingo 8 de noviembre a las 12 y continuarán durante el lunes 9, desde el inicio del servicio. En ese período, ninguna de las seis líneas funcionará con su recorrido habitual.

En cambio, para el martes 10 está previsto que la red opere normalmente, con excepción de las estaciones que ya se encuentran cerradas por obras. Sin embargo, habrá modificaciones especiales para facilitar el traslado de los asistentes a la Misa de Jóvenes que se realizará en Palermo.

Qué estaciones de subte estarán cerradas desde el domingo 8 de noviembre

Durante el operativo de seguridad, las líneas A, B, C, D, E y H tendrán recorridos reducidos. Este es el detalle de los tramos habilitados y las estaciones que no prestarán servicio:

Línea A

Los trenes circularán entre San Pedrito y Sáenz Peña. No estarán habilitadas las siguientes estaciones:

  • Plaza de Mayo

  • Perú

  • Piedras

  • Miserere

  • Lima

Línea B

El servicio funcionará entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay. Las estaciones cerradas serán:

  • Medrano (por obras)

  • Leandro N. Alem

  • Florida

  • Carlos Pellegrini

  • Pueyrredón

Línea C

Los trenes circularán entre Constitución y Diagonal Norte, con egreso exclusivo en esta última estación.

Permanecerán cerradas:

  • Lavalle (por obras)

  • Independencia (por obras)

  • Retiro

  • San Martín

  • Avenida de Mayo

Línea D

El recorrido estará limitado al tramo comprendido entre Congreso de Tucumán y Tribunales.

Las estaciones que no funcionarán serán:

  • Catedral

  • 9 de Julio

  • Pueyrredón

Línea E

Será una de las líneas con mayores restricciones. Los trenes circularán entre Plaza de los Virreyes y San José.

Las estaciones cerradas serán:

  • Urquiza (por obras)

  • Entre Ríos (por obras)

  • Retiro

  • Catalinas

  • Correo Central

  • Bolívar

  • Belgrano

  • Independencia

  • Jujuy

Línea H

El servicio estará disponible entre Hospitales y Facultad de Derecho.

Las estaciones que permanecerán cerradas son:

  • Santa Fe

  • Corrientes

  • Once

  • Humberto 1°

Cómo funcionará el subte el martes 10 de noviembre

A diferencia de lo que ocurrirá durante el domingo y el lunes, el martes está previsto que todas las líneas recuperen sus recorridos habituales, con las excepciones correspondientes a las estaciones que continúan cerradas por obras.

Los servicios funcionarán con los horarios de un día hábil. De todos modos, el esquema podrá modificarse si las autoridades detectan situaciones que representen un riesgo para la seguridad, aglomeraciones o dificultades operativas.

La Línea D extenderá su horario hasta la madrugada del miércoles

Por la Misa de Jóvenes prevista para el martes 10 en la intersección de las avenidas Sarmiento y Figueroa Alcorta, se implementará un dispositivo especial de transporte para facilitar el regreso de los asistentes.

En ese marco, la Línea D extenderá su funcionamiento hasta la 1.30 de la madrugada del miércoles 11 de noviembre y tendrá dos recorridos especiales.

  • Hacia Catedral: los pasajeros podrán abordar en Plaza Italia. Las estaciones Pueyrredón y 9 de Julio estarán habilitadas únicamente para el descenso.

  • Hacia Congreso de Tucumán: se podrá subir en Palermo y bajar en Juramento y Olleros, donde también estará permitido exclusivamente el egreso.

Por su parte, la Línea H tendrá un servicio especial de conexión con la Línea D. Las estaciones Pueyrredón y Once estarán habilitadas únicamente para el descenso de pasajeros.

Las modificaciones forman parte del operativo de movilidad y seguridad organizado por la Ciudad ante la llegada del Sumo Pontífice y la convocatoria prevista para las celebraciones religiosas en Palermo.

En pocas palabras

  • Subte por visita papal: El operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV implicará modificaciones en todas las líneas de subte.
  • Cierres y recorridos limitados: Varias estaciones permanecerán cerradas y los servicios funcionarán con recorridos reducidos entre el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre.
  • Modo normal y servicio especial: El martes 10 las líneas volverán a su recorrido habitual, excepto por obras, pero la Línea D extenderá su horario para la Misa de Jóvenes en Palermo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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