Pelea cara a cara con el fuego: cómo es el operativo para controlar el incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi

En ese sentido, el incendio "Arroyo Cretón-Brazo Tristeza" ya ha afectado unas 600 hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, según las estimaciones de APN.

Asimismo explicaron que mientras, en el Parque Nacional "continúan las emergencias", hoy advirtió sobre "denuncias recibidas durante el fin de semana por fogones en zonas no habilitadas" de esa reserva, y reiteró las medidas de seguridad y prevención en esta área protegida

"Se informa que durante el fin de semana se recibieron diversas denuncias por fogones en zonas no habilitadas de Lago Gutiérrez y Ñirihuau, encontrándose gran cantidad de residuos en diferentes zonas del Parque Nacional", se indicó en un comunicado.

En ese marco, consideraron "lamentable" observar que, a pesar de informar "continuamente" sobre las diferentes medidas de seguridad en general y de prevención de incendios forestales en particular, los visitantes del Parque Nacional Nahuel Huapi "persisten en no respetar las indicaciones que están claramente establecidas en la cartelería", como "la prohibición de hacer fogones en lugares no habilitados y el pedido de no dejar residuos en los lugares de Uso Público".

Las recomendaciones de la Administración de Parques Nacionales

Tras las denuncias recibidas, desde la APN reiteraron el pedido de respetar la cartelería de seguridad, que indica las actividades que están prohibidas (tachadas en rojo) y las medidas de seguridad para los visitantes.

Además, recordaron que "está prohibido hacer fuego en todo el territorio" del Parque Nacional y sólo se permite en los campings habilitados, mientras que en el resto de las áreas "sólo se puede utilizar calentador".

En cuanto a recomendaciones generales, recordaron no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos sobre suelo de zonas rurales y áreas protegidas y, para quienes viven cerca de bosques o en el campo, mantener los alrededores de la vivienda despejada de arbustos y desechos.

Ante el avistaje de una columna de humo, pidieron llamar de forma inmediata a los teléfonos de emergencia 105 o +549 2944 303219.