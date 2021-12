"Pensé que me iba a morir": una judoca francesa contó que fue agredida por su entrenador y pareja

Ayer miércoles, en tanto, la medallista olímpica de Tokio 2020 volvió a utilizar sus redes sociales, pero esta vez para reaccionar frente a la medida, entregar más detalles de lo ocurrido y subir una fotografía para mostrar las secuelas que le dejaron los golpes.

“Durante la noche de sábado a domingo fui víctima de un asalto en mi domicilio por parte de mi acompañante y entrenador. Fui insultada, golpeada mi cabeza fue golpeada contra el suelo varias veces. Y finalmente estrangulada”, escribió la francesa.

“Pensé que estaba muerta. Logré escapar para refugiarme con mis vecinos quienes de inmediato llamaron a la policía. Tengo varias lesiones, incluida una nariz rota y 10 días de interrupción temporal del trabajo. Hoy la justicia ha decidido ponerlo en libertad”, añadió Pinot.

El mundo del judo repudió la violencia hacía Margaux Pinot

Como era de esperar, la situación causó repudio en el mundo del judo, desde donde varios colegas de profesión le entregaron su apoyo y cuestionaron la resolución de los tribunales. Uno de ellos fue el campeón en Londres 2012 y Río 2016, Teddy Riner, quien escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter.

“¿Qué hay que hacer para que las víctimas sean escuchadas? Cada día mujeres, niños o los más vulnerables se enfrentan a la violencia, ya sea física o moral. Es intolerable”, señaló.

¿Qué dijo el acusado de golpear a la judoca?

Los golpes a Margaux se los dio quien fue su novio y entrenador, pero lo peor de todo es que hizo la denuncia y lo detuvieron, sin embargo fue liberado poco tiempo después. "¿Qué valor tiene su calumniosa defensa contra mis heridas y la sangre esparcida por el suelo de mi apartamento? ¿Lo que faltaba? ¿Muerte al final, quizás?”, reforzó la deportista olímpica. Desde su lugar, considera que no murió gracias al deporte. “Probablemente fue el judo lo que me salvó. Y mis pensamientos también están con aquellos que no pueden decir lo mismo”, concluyó Margaux.

Por su parte, el acusado, por su parte, aprovechó el medio BFMTV para desmentir la acusación, pedir que lo dejen en paz y que respeten la decisión judicial.

“Estoy harto de las calumnias. Pensaba que una vez que se pronunciara la justicia me dejarían tranquilo. (…) Recibo mensajes de intimidación, amenazas de muerte”, expresó.