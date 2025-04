¿Va por el bicampeonato? Lionel Messi habló sobre la posibilidad de jugar el Mundial 2026

A pesar de no confirmar su presencia en la próxima Copa del Mundo, Messi no le cerró la puerta a una posible participación en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá: “Si te pones a pensar está lejos, pero al mismo tiempo pasa rapidísimo, ja. Pero bueno, este año va a ser importante, el poder jugar con continuidad, sentirme bien”.

Con su clásico tono cauto, Leo volvió a insistir en que todo dependerá de su estado físico y mental al momento de tomar la decisión: “Iré viendo, como dije siempre, cómo me siento. Obviamente que uno piensa y ve, pero no quiere ponerse metas tampoco. Vivir el día a día e ir viendo cómo me siento desde lo físico, sobre todo, y ser sincero conmigo mismo, de decir si estoy para estar o no”.

El crack rosarino explicó que este año se preparó especialmente para afrontar una temporada exigente: “El año pasado arranqué la pretemporada y no pude jugar un par de partidos porque había tenido lesiones o no estaba al 100%. Este año hice una buena pretemporada, arranqué bien, me siento bien. Es un año largo porque no para hasta diciembre, encima en junio tenemos el Mundial de Clubes también, que es una competición más, muchos partidos”.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre la rivalidad con México?

Otro momento destacado de la entrevista fue cuando Messi se refirió a la supuesta rivalidad con México, potenciada durante el último Mundial: “No sé qué pasó con los mexicanos, no sé cuándo arrancó esa rivalidad, yo siempre me sentí muy querido por la gente de México. Nunca le falté el respeto a nadie”.

Y agregó con sinceridad: “Creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe realmente entre Argentina y México, no hay comparación”.