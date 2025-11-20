En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Autopistas
Ciudad

¿Por qué se cortó la Lugones esta madrugada y cuándo se puede volver a interrumpir el tránsito?

La Ciudad cerró anoche un tramo de la autopista para montar estructuras de 47 toneladas en la obra que busca mejorar la conexión entre Núñez y la Costanera. ¿De qué son las obras? ¿Se prevén nuevos cortes?

¿Por qué se cortó la Lugones esta madrugada y cuándo se puede volver a interrumpir el tránsito?

La avenida Lugones estuvo cerrada esta madrugada a la altura de Udaondo por un operativo nocturno que permitió avanzar con la ampliación del Puente Labruna, ubicado junto al estadio de River Plate en Núñez. La intervención, supervisada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, consistió en la colocación de seis vigas de 28 metros de largo y 47 toneladas cada una.

Leé también Cuándo será el paro de colectivos la semana que viene si persiste el conflicto salarial
La UTA advierte por un paro convocado para la semana que viene, si se mantiene el conflicto gremial con las cámaras empresariales por el pago de salarios. (Foto: archivo).

El corte ya fue levantado y no están previstos nuevas interrupciones, según informaron a A24.com desde el Gobierno porteño. La obra forma parte del plan del Gobierno porteño para mejorar la movilidad entre la Ciudad Universitaria, el Parque de Innovación y la Costanera norte. Se prevé que esté finalizada en agosto de 2026.

¿Qué busca la obra?

Una vez concluida, la ampliación sumará un viaducto de dos carriles en sentido noroeste, hacia la Ciudad Universitaria y avenida Cantilo, y otro en sentido sureste, hacia el Parque de la Innovación y la avenida Lugones. Según estimaciones oficiales, la mejora beneficiará a más de 350 mil personas que circulan por la zona diariamente.

Además de los carriles vehiculares, el nuevo puente incorporará una pasarela peatonal de cuatro metros de ancho, que incluirá una bicisenda de 2,4 metros y reemplazará el cruce peatonal actual. También está previsto un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte.

“La ampliación del puente es una obra clave porque no sólo mejora la movilidad y reduce los tiempos de quienes lo cruzan a diario, sino también porque nos permite integrar la Ciudad con la Costanera”, afirmó Jorge Macri durante la supervisión de los trabajos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1991487022159278527?s=48&t=lYbK0ZBUjVsJg9yMSU0QBQ&partner=&hide_thread=false

Lo acompañaron el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de Autopistas Urbanas (AUSA), Juan Pablo Fasanella.

¿Para qué sirve la obra?

El Puente Labruna conecta una serie de instituciones y espacios públicos de gran afluencia. Del lado oeste, vincula al estadio Monumental, el Club Ciudad, la Universidad Di Tella y el CeNARD, mientras que del otro lado comunica con la estación Ciudad Universitaria, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario de Buenos Aires, la Ciudad Universitaria de la UBA, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

A menos de dos kilómetros del lugar, la Ciudad proyecta además la construcción del Anillo La Pampa, que incluirá un túnel vehicular bajo la avenida Lugones y un nuevo puente peatonal elevado sobre la autopista Illia. Según el Gobierno porteño, esta intervención también busca mejorar la conexión con el Aeroparque y el Río de la Plata.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Autopistas
Notas relacionadas
Calendario escolar 2026: cuándo empiezan y terminan las clases en la Ciudad de Buenos Aires
La fantástica historia de las Kessler: el pacto suicida de las gemelas que brillaron en el escenario mundial
El Servicio Meteorológico lanzó un alerta en el AMBA: así estará el tiempo este jueves y el resto del fin de semana largo

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar