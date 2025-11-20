¿Por qué se cortó la Lugones esta madrugada y cuándo se puede volver a interrumpir el tránsito?

“La ampliación del puente es una obra clave porque no sólo mejora la movilidad y reduce los tiempos de quienes lo cruzan a diario, sino también porque nos permite integrar la Ciudad con la Costanera”, afirmó Jorge Macri durante la supervisión de los trabajos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1991487022159278527?s=48&t=lYbK0ZBUjVsJg9yMSU0QBQ&partner=&hide_thread=false Así avanza la obra del Puente Labruna.



Durante la madrugada montamos seis vigas de 28 metros para la ampliación del puente.



Una obra clave que mejorará la conexión entre Núñez, la Costanera y Ciudad Universitaria. pic.twitter.com/SPAXMhdMJ7 — Jorge Macri (@jorgemacri) November 20, 2025

Lo acompañaron el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de Autopistas Urbanas (AUSA), Juan Pablo Fasanella.

¿Para qué sirve la obra?

El Puente Labruna conecta una serie de instituciones y espacios públicos de gran afluencia. Del lado oeste, vincula al estadio Monumental, el Club Ciudad, la Universidad Di Tella y el CeNARD, mientras que del otro lado comunica con la estación Ciudad Universitaria, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario de Buenos Aires, la Ciudad Universitaria de la UBA, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

A menos de dos kilómetros del lugar, la Ciudad proyecta además la construcción del Anillo La Pampa, que incluirá un túnel vehicular bajo la avenida Lugones y un nuevo puente peatonal elevado sobre la autopista Illia. Según el Gobierno porteño, esta intervención también busca mejorar la conexión con el Aeroparque y el Río de la Plata.