Por una medida de fuerza de los pilotos, hay demoras y cancelaciones en Aeroparque

APLA realiza asambleas y afecta a más de 7.000 pasajeros en alrededor de 60 vuelos. Aerolíneas pidió revisar correos y el estado de cada viaje.

Por una medida de fuerza de los pilotos, habrá demoras y cancelaciones en Aeroparque. 

Aerolíneas Argentinas informó que cerca de 60 vuelos programados entre las 6 y las 10 de este viernes 24 de octubre pueden sufrir demoras o cancelaciones debido a una nueva medida de fuerza del gremio de pilotos, APLA. Según la compañía, la protesta podría afectar los planes de viaje de más de 7.000 pasajeros en distintos aeropuertos del país.

En un comunicado oficial, la empresa lamentó “profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros”, y recordó que la línea aérea estatal atraviesa “una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que realizará “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6 y las 10 de la mañana. “Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery”, publicó el sindicato en su cuenta de X (ex Twitter).

Desde el gremio explicaron que la medida se debe a reclamos salariales, falta de ascensos, dotación de personal y cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). “Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado”, señalaron.

Qué dijo Aerolíneas Argentinas sobre la medida

En su comunicado, la empresa advirtió que acciones gremiales como esta “no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector” y que, además, “dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”.

También destacó que el proceso de recuperación de la aerolínea “permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década” y pidió el compromiso de todos los sectores para sostener ese crecimiento.

Este viernes habrá una nueva jornada de protesta de los pilotos (Foto: REUTERS)

Recomendaciones para los pasajeros

Aerolíneas Argentinas recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 5:30 y las 11:30 del viernes 24 de octubre:

  • Revisar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre posibles cambios.
  • Verificar el estado del vuelo en la web oficial de la aerolínea o de la terminal aeroportuaria antes de trasladarse.
  • Si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, consultar directamente con el agente correspondiente.

La compañía aseguró que continuará trabajando “para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”.

