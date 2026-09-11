SER anticipa la primavera con Sola, su nuevo lanzamiento en vivo junto a DMIX de Los Cafres

“Colaborar con DMIX es siempre un placer, un honor y algo muy familiar a la vez”, expresó Fede Berdullas, quien también destacó su admiración por Marcelino como músico, compositor y productor.

La participación de DMIX no es casual: además de integrar Los Cafres, fue cofundador de SER, por lo que esta nueva versión funciona también como un encuentro entre dos etapas de una historia musical compartida.

La Vida Baila Live Session fue registrada en Buenos Aires con un formato audiovisual particular. La sesión fue filmada con cinco cámaras en mano, mientras que el público se ubicó entre los propios músicos.

La propuesta busca alejarse del registro tradicional de un show y generar una experiencia más cercana e inmersiva, en la que pueda percibirse tanto la intimidad de la presentación como la energía de una banda tocando frente a su público.

La dirección estuvo a cargo de Diego Latorre, ganador de un Premio Gardel, mientras que la producción artística fue realizada por Diego “Chapa” Blanco, integrante de Los Pericos.

Además de DMIX, “Sola (en vivo)” cuenta con la participación de Willy Rangone, también de Los Cafres, en trompeta, y Fapeto, de Choque Urbano, en percusión.

El lanzamiento llega después de “Loco tu forma de SER (en vivo)”, la versión uptempo que SER realizó del clásico de Los Auténticos Decadentes. Ese primer adelanto tuvo un destacado desempeño en las mediciones de Monitor Latino: alcanzó el primer puesto del Chart Hot Song y se ubicó dentro del Top 10 del Chart General Argentina.

Ahora, con “Sola”, SER continúa revelando de a poco el material de La Vida Baila Live Session, un proyecto que tendrá su lanzamiento completo hacia finales de 2026.

La nueva versión mantiene la esencia luminosa de la canción original, pero suma la impronta reggae de DMIX y la participación de músicos invitados para construir una interpretación especialmente pensada para el formato en vivo.

SER se prepara con todo para la Fiesta de la Primavera

El lanzamiento de “Sola” llega además en la previa de una fecha especial para SER. El domingo 20 de septiembre, la banda será parte de la Fiesta de la Primavera que se realizará en Villa Carlos Paz, Córdoba, con un escenario ubicado en el Parque de Asistencia del Rally, a orillas del Lago San Roque.

El evento tendrá un line-up integrado también por Kapanga, Los Tipitos, Desakta2 y La Banda de Grillo, y SER llegará al escenario con las canciones de su repertorio y este nuevo capítulo de La Vida Baila Live Session como parte de su presente musical.

“¡Sola” (en vivo) ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales junto con su videoclip, como nuevo adelanto del proyecto audiovisual de SER.