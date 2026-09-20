Revelan el millonario sueldo anual de Rodrigo de Paul y la dura postura de la familia de Tini Stoessel

“Tiene un patrimonio de más o menos 30 millones de dólares De Paul y Tini 80 y pico”, afirmó el panelista.

La conversación surgió en medio de las versiones que señalan un supuesto interés económico de Rodrigo en la cantante. Sin embargo, Denise Dumas marcó una posición diferente y consideró que los números atribuidos al futbolista demostrarían que cuenta con una importante fortuna propia.

“No necesita nada de Tini”, expresó la conductora.

Cuál es la fuerte postura que tendría la familia de Tini sobre Rodrigo de Paul

El momento más contundente llegó cuando Ángel de Brito y Pepe Ochoa hablaron sobre cómo vería la familia Stoessel la relación de Tini con De Paul.

Según aseguraron al aire, el entorno de la cantante tendría una postura muy crítica respecto del futbolista y de sus intenciones.

“Lo que siente la familia de ella es que De Paul es un ‘sorete’, que la usa y que quiere su plata”, expresaron en LAM.

De esta manera, las declaraciones suman un nuevo capítulo a las versiones sobre las diferencias que existirían entre Tini y parte de su entorno familiar, mientras la cantante avanza con sus planes de casamiento con Rodrigo de Paul.