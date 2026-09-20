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Revelan el millonario sueldo anual de Rodrigo de Paul y la dura postura de la familia de Tini Stoessel

En LAM revelaron la impactante cifra que cobraría por año Rodrigo de Paul en Inter Miami y expusieron la durísima opinión que tendría la familia de Tini Stoessel sobre el futbolista y sus verdaderas intenciones con la cantante.

20 sept 2026, 08:40
Revelan el millonario sueldo anual de Rodrigo de Paul y la dura postura de la familia de Tini Stoessel

Revelan el millonario sueldo anual de Rodrigo de Paul y la dura postura de la familia de Tini Stoessel

Revelan el millonario sueldo anual de Rodrigo de Paul y la dura postura de la familia de Tini Stoessel

Revelan el millonario sueldo anual de Rodrigo de Paul y la dura postura de la familia de Tini Stoessel

En medio de las versiones sobre la auditoría que Tini Stoessel habría impulsado para conocer en detalle su patrimonio y las tensiones que atravesaría con su familia, en LAM revelaron nuevos datos sobre Rodrigo de Paul y la relación que mantendría el futbolista con el entorno de la cantante.

Durante el programa de América, Pilar Smith sorprendió al contar la cifra que, según la información que recibió, percibiría actualmente el campeón del mundo por su contrato con Inter Miami.

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“Me dicen que De Paul gana 10 millones anuales en Miami”, aseguró la periodista.

A partir de ese dato, Pepe Ochoa aportó información sobre la fortuna que habría acumulado el futbolista y la comparó con la que se le atribuye a Tini.

“Tiene un patrimonio de más o menos 30 millones de dólares De Paul y Tini 80 y pico”, afirmó el panelista.

La conversación surgió en medio de las versiones que señalan un supuesto interés económico de Rodrigo en la cantante. Sin embargo, Denise Dumas marcó una posición diferente y consideró que los números atribuidos al futbolista demostrarían que cuenta con una importante fortuna propia.

“No necesita nada de Tini”, expresó la conductora.

Cuál es la fuerte postura que tendría la familia de Tini sobre Rodrigo de Paul

El momento más contundente llegó cuando Ángel de Brito y Pepe Ochoa hablaron sobre cómo vería la familia Stoessel la relación de Tini con De Paul.

Según aseguraron al aire, el entorno de la cantante tendría una postura muy crítica respecto del futbolista y de sus intenciones.

“Lo que siente la familia de ella es que De Paul es un ‘sorete’, que la usa y que quiere su plata”, expresaron en LAM.

De esta manera, las declaraciones suman un nuevo capítulo a las versiones sobre las diferencias que existirían entre Tini y parte de su entorno familiar, mientras la cantante avanza con sus planes de casamiento con Rodrigo de Paul.

     

 

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