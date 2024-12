"Provocador" e "influyente": la muerte de Jorge Lanata recorrió los medios del mundo

Desde España, el sitio El País calificó a Lanata como “el periodista más influyente de la Argentina”. Además, escribió: “Polémico e irreverente, marcó la historia de los medios en las últimas décadas y destapó grandes escándalos de corrupción”. También mencionó su estilo “mordaz” y su capacidad como “preguntador, histriónico e irreverente”, al tiempo que subrayó su éxito en medios gráficos, televisión, radio, teatro de revista, plataformas multimedia y como autor de libros de no ficción.

La Tercera de Chile recordó una entrevista que Lanata le concedió en octubre de 2022: “Yo personalmente estoy harto de los políticos, y hago el programa político más visto de la Argentina desde hace 12 años. Pero me cansan. El discurso de los políticos es muy previsible, en general es bastante hipócrita, y yo prefiero poder entrevistar a gente que sufre, que tiembla, que vive los temas. No creo que los políticos sean eso, me parecen máscaras”.

El diario El Tiempo de Colombia destacó: “Sobresalió en el periodismo de investigación, como fundador de los periódicos Página/12, en 1987, y Crítica de la Argentina, y como conductor en radio y televisión”. Además, lo calificó como una “referencia periodística” en América Latina.

Por su parte, El Comercio de Perú publicó dos notas sobre la muerte de Lanata, donde lo describió como “un gran provocador que revolucionó el periodismo argentino”. También destacó que fue “fundador de cinco revistas y dos diarios, incursionó e innovó en diversos formatos y géneros: desde libros de ficción e historia, películas y documentales, hasta monólogos teatrales”.