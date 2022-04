Declaró el médico que llegó primero a la escena del crimen de Nora Dalmasso y reveló un desconocido diálogo con Macarrón

Asimismo, reveló que cuando habló con el viudo, Macarrón le pidió que averiguara qué pudo haber sucedido. Por tal motivo fue que contactó al médico forense Guillermo Mazzuchell para que constara la escena del crimen. “Hablo para que venga él también porque parecía que el tema era bastante grande”, aseguró Amuchástegui.

Sobre la escena del crimen, el médico reveló que el cuerpo de Nora Dalmasso estaba tapado con una sábana en las piernas, pero sus partes íntimas se encontraban descubiertas.

La declaración del ex abogado de “El perejil” Zárate

En el décimo sexto día de audiencias en el juicio por el asesinato de Nora Dalmasso, también declaró Enrique Zabala, ex abogado de Gastón “El perejil” Zárate, primer imputado de la causa.

Para el letrado hubo una "mala investigación" del caso e insistió que existió una "contaminación de pruebas" y un sesgo "clasista" en las hipótesis que orientaron la instrucción de la causa.

macarrón dalmasso 22.jpg Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso, es el único imputado por el crimen.

Zabala consideró que el proceso de investigación fue "prejuicioso" y "clasista" porque estuvo apuntando a "determinado estrato social", como el caso de su ex defendido, el pintor al que pretendieron inculparlo por el asesinato.

Al ser consultado por los medios presentes en los tribunales cordobeses sobre la acusación a el viudo, el abogado aseguró que "es difícil probar que alguien es autor intelectual, porque es difícil probar un convenio criminal con alguien", por lo tanto anticipó que esta imputación "no va a alcanzar" para una sentencia condenatoria.

"Me da la sensación que este asesinato no fue espontaneo, es decir que no es que fueron caminando la vieron por la calle y dijeron vamos a violarla y matarla", sostuvo Zabala, quien añadió que a su entender "no era un crimen sexual".