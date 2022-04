Caso de Nora Dalmasso: la Justicia busca saber qué hizo el empresario apuntado por la familia el día del crimen

Durante la instrucción de la causa el empresario, entonces amigo del matrimonio Dalmasso-Macarrón había acreditado que en esa fecha se encontraba en Buenos Aires y no en Río Cuarto.

Quién es Miguel Rohrer, el empresario al que apunta la familia por el crimen de Nora Dalmasso

Miguel Rohrer es un empresario cerealero que hasta hace años era responsable del área de Recursos Humanos de una empresa frutihortícola a nivel mundial con sede en Miami. Cuando ocurrió el asesinato, desde el círculo íntimo de la familia de la víctima se lo señaló como su amante.

Es el principal sospechoso para la familia, aunque no está imputado. Sobre él, Valentina Macarrón afirmó durante el juicio que "miraba mucho" a su mamá, "que la tiraba a la pileta 'jugando' y que la "acosaba", según consignó la periodista Belén Bianchi desde Río Cuarto.

Por su cuenta, Facundo Macarrón consideró que ese hombre es quien "tendría que estar hoy en el banquillo de los acusados" y no su padre, Marcelo Macarrón. Al declarar, Facundo nombró al "empresario Miguel Rohrer” como "sospechoso” y dijo que “los fiscales nunca investigaron”.

dalmasso 5.jpg

Margarita Riega, prima y amiga íntima de Nora Dalmasso, también apuntó contra el empresario. " Facundo me confesó que los había visto a Nora y Rohrer besándose en el jardín de la casa", dijo Riega en un fragmento de su declaración ante el jurado popular en los tribunales de Río Cuarto.

"Yo le decía que tenía que cortar esa amistad (con Rohrer) pero ella me decía que le agradaba", recalcó sobre su prima, y sostuvo: "Cuando bailaban, Rohrer la levantaba a Nora. Esas actitudes me llevaron a preguntarle a Nora si eran amantes y me dijo que no, pero que él la llamaba mucho".