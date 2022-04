El "perejil" Gastón Zarate declaró por el caso Nora Dalmasso y apuntó contra Marcelo Macarrón

Además, apuntó al grupo de policías que lideraba el comisario Rafael Sosa y al abogado “que era el vocero de él (Macarrón) - sobre quien luego precisaría que se refiere a Daniel Lacase- fueron los que me armaron la causa para que me metan preso a mí”, expresó Zárate.

“Empezaron a visitarme los policías Orozco, Rafael Sosa y otro más, y me decían que Curiotti había matado a la señora y dijeron que tenía que ir uno de nosotros preso, porque tenían pruebas de que habíamos sido nosotros los que habíamos matado a la señora”, sostuvo, según consignó el sitio Puntal de Córdoba.

“Luego, cuando armaron la escena del crimen, como que me había trepado y demás, los policías cuando me entrevistaban tenían el teléfono prendido en comunicación con el vocero, Lacase, y me estaban grabando lo que yo decía”, agregó, y por último añadió: “Fue parte de la policía y querían tapar la causa con uno de nosotros".