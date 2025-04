Qué es un embarazo ectópico, el cuadro que puso en riesgo a María Becerra

La médica señaló que el mayor peligro se da cuando el embrión, al desarrollarse fuera del útero, provoca la ruptura de la trompa, generando una hemorragia interna. En esos casos, el riesgo para la vida de la paciente es real.

“Es una patología que los médicos aprendemos desde la formación como una de las causas de muerte en el primer trimestre del embarazo”, afirmó.

Según explicó, no todos los embarazos ectópicos terminan en emergencia: si se detectan a tiempo, pueden tratarse con medicación y sin necesidad de cirugía.

María Becerra internada: cuándo es riesgoso un embarazo ectópico

Cuando el cuadro evoluciona hacia una ruptura de la trompa, se requiere una intervención urgente, y muchas veces, la prioridad pasa de intentar preservar la trompa a salvar la vida de la paciente.

Consultada sobre la posibilidad de que este tipo de embarazos se repita, la médica sostuvo que una mujer que ya atravesó un embarazo ectópico tiene más probabilidades de volver a tener uno, aunque eso no significa que ocurra en todos los casos.

Las causas pueden ser múltiples: desde infecciones pélvicas previas hasta problemas de motilidad en las trompas o incluso factores relacionados con el tabaquismo, ya que el cigarrillo puede afectar el funcionamiento de las trompas, que cumplen un rol clave para trasladar el embrión hacia el útero.

Finalmente, aclaró que no existe un 100% de prevención para este tipo de embarazos: “A veces se puede estudiar todo, hacer todo bien, y aún así el embarazo se implanta fuera de lugar. Por eso hablamos de recurrencia y no de certeza absoluta de que no volverá a pasar”.