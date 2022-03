¿Qué es un sarcoma embrionario maxilar, el extraño tumor que tenía Sebastián Amurín?

La enfermedad de Sebastián es de las más extrañas que existen. Según los especialistas, afecta al 0,5% de los pacientes con este tipo de enfermedad. Se lo detectó él mismo en 2014, cuando sintió un pequeño bulto de grasa en la cara. Pensó que era un granito pero el diagnóstico fue el menor esperado.

¿Cuáles son las especificidades del tumor que terminó con la vida del joven?

Según especifica la Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, el sarcoma de cabeza y cuello supone el 2% de los tumores de esta zona, representando el 4% de todos los sarcomas. Existe una gran variedad histológica, con diferente comportamiento en función de la misma. El más prevalente en la infancia es el rabdomiosarcoma, siendo en el paciente adulto el de partes blandas y el angiosarcoma en el anciano. Representan una entidad de difícil estudio, con gran heterogeneidad en la recogida de datos.

No existen publicadas grandes series de pacientes con sarcomas localizados exclusivamente en mandíbula. Para algunos autores el sarcoma de Ewing, el rabdomiosarcoma y el dermatofibrosarcoma protuberans deberían distinguirse del resto, debido a su propia etiopatogenia y comportamiento.

El 30% se desarrolla en niños (rabdomiosarcomas). La edad media al diagnóstico varía entre los 35-40 años, con un predominio masculino. Tradicionalmente se ha relacionado su aparición con la radiación terapéutica o agentes alquilantes aunque no se ha podido demostrar mediante estudios correctamente diseñados. Clínicamente suelen manifestarse como una inflamación indolora. Otros síntomas que lo acompañan son la patología dental, parestesia en el territorio del nervio mentoniano, dolor o trismo.

La conmovedora historia de Sebastián Amurín, el joven que tenía un extraño tumor en su cara

Sebastián D'amico Amurín murió luego de una larga lucha contra un sarcoma embrionario en el maxilar derecho. En sus redes sociales mostró cómo era vivir con ese tumor en su cara, contó cómo había conocido a su novia y también cómo peleaba contra la burocracia de los trámites para ser atendido. Y contó también la agonía de los últimos días: "No puedo creer que con 25 años tenga que decir me voy a morir en cualquier momento", escribió en su cuenta de Facebook.

En redes sociales se contó también la noticia menos esperada: "Lamentamos comunicar que Sebatián ha fallecido. Muchas gracias a todos por el incondicional apoyo todos estos años. El ya no sufre más".

En los últimos tiempos, Sebastián contó el padecimiento que sufría: “Ya no sé cómo escribir que no me quiero morir, ya no sé cómo pedirle a Dios que por favor pare todo esto que no quiero sufrir más”.